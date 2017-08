Sesi exibe o universo de Guimarães Rosa

Caderno A - Capa

Nesta sexta-feira e sábado, às 19 horas, o Sesi de Mogi das Cruzes recebe o espetáculo ‘Terceira Margem’, apresentado pela trupe Minha Nossa Cia. de Teatro. Sem diálogos, a peça traz a proposta de incluir pessoas com deficiência auditiva, numa dinâmica totalmente sensorial e gestual.

Inspirado no universo sertanejo do respeitado autor brasileiro Guimarães Rosa, o enredo gira em torno de uma mãe que espera um filho. Ancorada na simplicidade, essa família é atravessada por um rio. No transcorrer do tempo, uma decisão do pai abre uma lacuna na vida de todos.

A Minha Nossa Cia. de Teatro cria uma nova perspectiva ao representar toda a história apenas com gestos e expressões visuais, possibilitando assim a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Sem falas e cenário, os atores dão forma ao enredo por meio do movimento, revelando a existência do rio através de gestos que evocam sua presença, como lavar o rosto, beber água ou nadar.

No espetáculo, o diálogo deixa de ser uma barreira e transcende a linguagem por meio do gesto. Além de dar um novo significado a um clássico da literatura nacional, ‘Terceira Margem’ é a expressão da eternidade e individualidade, lembrança e esquecimento, vida e morte, tempo e experiência.

O espetáculo faz parte do projeto ‘Viagem Teatral’, realizado pelo setor de Artes Cênicas do Sesi-SP, que apresenta um panorama da produção cênica brasileira contemporânea, proporcionando variadas experiências estéticas, para o fomento da diversidade cultural e o estímulo à formação de novas plateias.

SERVIÇO

‘Terceira Margem’

Teatro do Sesi

Rua Valmet, 171, Braz Cubas









18 e 19 de agosto (sexta e sábado)

19 horas

Livre para todos os públicos

Informações: 4623-6900

Entrada gratuita (Os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do início do espetáculo)