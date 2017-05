Sesi exibe nesta quinta-feira o premiado ‘A Banda’

Caderno A - Capa

O filme mais premiado de Israel, ‘A Banda’, de 2007, do diretor Eran Korilin, somou mais de 70 indicações e 46 conquistas, entre elas o Prêmio da Juventude no Festival de Cannes, é cartaz nesta quinta-feira na mostra “A Vida em Israel’. O evento tem início hoje no Sesi de Mogi das Cruzes. É gratuito.

Livre para todos os públicos, a comédia apresenta a convivência amistosa entre um conjunto musical egípcio e um povoado israelense, apesar da cicatriz entre os povos. A Banda Cerimonial da Polícia de Alexandria, chefiada pelo exigente e recatado Tawfiq, viaja do Egito para Israel, para tocar na inauguração de um centro cultural árabe, mas um mal entendido leva o grupo para outro destino.

Nesta décima edição do Cine Sesi-SP no Mundo serão exibidos oito filmes israelenses premiados, que mostram o cotidiano do único país de maioria judaica no mundo. A reflexão sobre os cenários, referências e costumes desse país, que parece tão distante cultural e geograficamente, pode revelar uma proximidade maior do que se imagina com o Brasil.

As exibições ocorrem entre os dias 4 de maio a 29 de junho, sempre às quintas-feiras (veja quadro nesta página). A mostra é realizada em parceria com o Consulado Geral de Israel. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser reservados antecipadamente pelo Meu Sesi (www.sesisp.org.br/meu-sesi).

A unidade mogiana do Sesi está localizada na Rua Valmet, 171, em Braz Cubas, e atende pelo telefone 4723-6900.

Programação do Cine Sesi-SP no Mundo: A Vida em Israel

A Banda 4 de maio, quinta, às 14h As Aparências Enganam 11 de maio, quinta, às 14h A Enchente 18 de maio, quinta, às 14h Aviva, Meu Amor 25 de maio, quinta, às 14h Dias Congelados 1º de junho, quinta, às 14h As Medusas 8 de junho, quinta, às 14h A Missão do Gerente de Recursos Humanos 22 de junho, quinta, às 14h Delicada Relação 29 de junho, quinta, 14h