Sesi apresenta espetáculos de dança

Caderno A - Capa

Neste final de semana, o palco da unidade mogiana do Sesi terá atrações da Cidade, comandadas pela bailarina e eutonista Fernanda Moretti. Hoje, o público terá oportunidade de acompanhar uma viagem pela história da dança. Amanhã, em cartaz o espetáculo ‘Todo Amor que Houver Nesta Vida’. A entrada é gratuita assim como a palestra e oficina.

‘A Dança’,espetáculo que percorre o caminho traçado por essa importante linguagem, que é atração hoje, faz parte da trilogia ‘Arte do Movimento’, de Fernanda Moretti, iniciada com ‘O Corpo’, em 2015, e que será fechada, em outubro próximo, com ‘A Música’. Será às 20 horas. Uma hora antes, haverá palestra sobre o tema.

A proposta é expandir o olhar sobre a dança, sensibilizar o prazer artístico e evidenciar a relação existente entre corpo, música e movimento. Fernanda Moretti é bailarina, eutonista e ex-professora da Escola de Comunicações e Artes da USP. Percorre a dança contemporânea e a dançaterapia há 20 anos no Brasil, Itália e Bélgica e faz do movimento expressivo do corpo sua obra terapêutica, pedagógica e artística.

No sábado

O espetáculo ‘Todo Amor que Houver Nesta Vida’, em cartaz neste sábado, às 20 horas, traz ao palco sentimentos como amor, medo, solidão, buscas e outras paixões, que inquietam a alma e inspiram o corpo em movimento. Cada bailarino consegue representar sua própria experiência, permitindo que o público se identifique com as performances das personagens.

O espetáculo, que possui título inspirado na canção de Cazuza, apresenta nova safra de bailarinas de Fernanda Moretti e comemora seus 20 anos de atuação. O conjunto de atividades é capaz de captar a atenção tanto de artistas, como do público em geral, com uma apresentação cheia de elementos lúdicos e intrigantes.

Uma hora antes do espetáculo, Fernanda Moretti comanda a oficina de Criação Coreográfica, voltada para bailarinos, atores e artistas que buscam explorar sua expressividade.

O Teatro do Sesi está localizado na Rua Valmet, 171, em Braz Cubas. Informações pelo telefone 4723 6900.