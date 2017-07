Sesi apresenta 15º espetáculo de dança

Caderno A - Capa

O Sesi Mogi das Cruzes recebe neste sábado, às 19 horas, o 15º Espetáculo de Dança intitulado ‘Expressões’. Serão apresentadas 17 coreografias dos mais variados ritmos, protagonizadas por 144 alunos de diferentes turmas do Sesi. Os números são coreografados por professores e estudantes. A classificação é livre e o ingresso pode ser retirado com 1 hora de antecedência, mediante a troca por um agasalho em bom estado, que será doado para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

O espetáculo ‘Expressões’ faz parte do projeto que incentiva a prática de diversos tipos de dança, com o objetivo de promover experiências que envolvam descobertas diárias e desafios por meio do corpo, formas de se mover, preferências musicais e de coreografias, através de metodologia própria.

O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como um meio para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. Através da dança, uma pessoa pode expressar o seu estado de espírito e obter a melhoria do bem-estar, autoestima e saúde.

A proposta do espetáculo é mostrar que qualquer pessoa pode expressar-se por meio da dança, não importando a idade, condição ou forma física.

SERVIÇO

15º Espetáculo de Dança

Ginásio do Sesi

Rua Valmet, 171, Braz Cubas

22 de julho, sábado, às 19h









Voltado a todos os públicos

Ingresso: 1 agasalho em bom estado (doação para o Fundo de Solidariedade)

Informações: 4723-6900