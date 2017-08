Sesc, urgente!

Cartas

A vinda de uma unidade do Sesc para Mogi das Cruzes é algo que a Cidade precisa tratar com todo empenho, afinal se trata de um importante polo de cultura e esportes para o nosso Município. Por isso mesmo, é necessário que se busque resolver esta questão o mais rápido possível para que as obras possam ser iniciadas e a Cidade beneficiada com tal empreendimento. Está na hora de a comunidade e seus representantes cerrarem fileiras em torno da obra para que seja possível aproveitar a maré favorável demonstrada por diretores do Sesc que visitaram Mogi nos últimos tempos. É esse o momento e não podemos perder esta oportunidade.

Darcy Lopes Ferreira

Mogi das Cruzes, Centro