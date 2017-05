Sesc de Mogi será no terreno do Centro Esportivo do Socorro

DESTAQUE

DANILO SANS

O Sesc escolheu a área do Centro Esportivo do Socorro para a construção de um complexo cultural e esportivo na Cidade, segundo confirmou hoje cedo o diretor da entidade no Estado de São Paulo, Danilo Santos de Miranda.

Junto com o coordenador de Planejamento do Sesc, Sérgio Batistelli, Danilo de Miranda se reuniu com o prefeito, Marcus Melo (PSDB), secretários municipais e vereadores e formaram uma comitiva que visitou o terreno de 26 mil metros quadrados do Centro Esportivo, uma das cinco áreas disponibilizadas pela Prefeitura à entidade.

A intenção é implantar, inicialmente, uma unidade temporária do Sesc, aproveitando a estrutura já existente do Centro Esportivo do Socorro. Danilo de Miranda diz que a expectativa é trazer essa unidade temporária em até um ano. Já o imóvel definitivo, com investimento previsto de pelo menos R$ 100 milhões, não deve chegar antes de “quatro ou cinco anos”, segundo avaliou o diretor.

