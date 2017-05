Cartas

Na edição do Diário, de 16 de maio p.p, a professora Márcia Abrahão (esposa do falecido engenheiro Cláudio Abrahão) manifestou a sua opinião, a respeito da vinda do Sesc para a nossa Cidade. Ela é contra a instalação no Centro Esportivo do Socorro, havendo em Mogi, outras áreas disponíveis. Pois bem, o pensamento da professora é pertinente e eu endosso as suas palavras. Também não sou contra a instalação da unidade do Sesc em Mogi, pois é importantíssimo tal empreendimento. O problema é o local escolhido, justamente o Centro Esportivo do Socorro, que já existe há um longo tempo, servindo à população, apesar da precariedade, em alguns setores. Ocupar um local já preenchido, não trará, certamente, bons resultados para os mogianos; ou seja, perderão o espaço já conquistado e usufruído. O ideal seria, e é, o Sesc estabelecer-se em outra área, bem maior, de preferência, notadamente fora do Centro, como é o Sesi de Mogi das Cruzes, em Braz Cubas, descentralizando assim.

Repetindo: a ideia da implantação de uma unidade do Sesc em Mogi é excelente, é necessária, é espetacular, mormente se levarmos em conta, de que teremos, futuramente, dois locais, servindo à população. Sesc, seja bem-vindo.

Walter Aguiar

wraguiar@uol.com.br