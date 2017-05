Cartas

O Sesc não escolheu um terreno e sim o Centro Esportivo do Socorro que já há muito tempo funciona, atendendo gratuitamente a população mogiana. Em vez de doá-lo (Centro Esportivo), a Prefeitura deveria cuidar mais desse espaço, que custou muito aos cofres mogianos e se encontra meio abandonado, sem segurança. Com essa doação, fica cômodo para ambas as partes: a Prefeitura se livra dessa responsabilidade e o Sesc ganha um Centro Esportivo já pronto, precisando apenas de algumas adequações. Quem perde com isso é Mogi, que deixa de ter mais um Centro Esportivo.

Para nossa Cidade, o mais interessante seria que o Sesc ficasse em uma área maior, livre e distante do Centro, pois para onde for, levará o progresso: trânsito, comércio, etc. e o espaço do Centro Esportivo do Socorro é delimitado, espremido, sem espaço para expansão, estacionamento, com trânsito intenso e que vai piorar muito mais. E o que é mais importante: esse espaço é nosso, do povo, em pleno funcionamento e já é uma realidade. Só está precisando de mais atenção de nossos governantes.

Marcia B. R. Abrahão

