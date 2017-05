Cartas

Gostaria de registrar publicamente a minha satisfação pela informação do nosso Diário de sábado (13/05) dando conta da definição de área para a instalação de uma unidade do Sesc na Cidade. Deve-se estender votos de efusiva congratulação ao prefeito Marcus Melo, pela celeridade em sua decisão, e, ao vereador Cuco Pereira, que criou o grupo de apoio aos estudos para a definição do imóvel junto à Câmara Municipal. Obteve-se em menos de cinco meses o que não se conseguiu em oito anos na gestão anterior. Um forte abraço a todos que contribuíram para essa tão importante conquista da Cidade.

Luiz Sérgio Marrano

lsmarrano@uol.com.br