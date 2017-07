Serviço público à míngua

Cartas

O governo precisa explicar melhor para a sociedade que este corte de R$ 39 bilhões do orçamento que começa a prejudicar os serviços públicos é obra do desastre administrativo do governo petista da Dilma! Não tem almoço grátis! E um País como nosso, de endêmica corrupção, vem de três anos de recessão econômica, está exigindo da gestão Temer um enorme esforço e decisões impopulares para reorganizar a situação macroeconômica. Como dos elevados rombos nas contas públicas que mesmo com corte de despesas de 1,1% até maio, deve fechar o ano com um déficit de R$ 139,1 bilhões! Porém, tem até ameaçada esta previsão porque a arrecadação neste mesmo período teve queda de 3%! E lógico, assim como num orçamento familiar deteriorado a insatisfação é grande, também vários setores das nossas instituições estão gritando por falta de verbas. Como a Polícia Federal, que inclusive suspendeu a entrega de passaportes, e Polícia Rodoviária Federal, que está reduzindo significativamente a fiscalização nas estradas. É bom lembrar que o governo tem evitado aumentar impostos para não sufocar ainda mais as empresas e piorar o desemprego hoje em 13,8 milhões de trabalhadores, de triste legado petista…

Paulo Panossian

