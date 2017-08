Serras do Itapeti e do Mar vão receber reforço na fiscalização

QUADRO DESTAQUE

As reservas ecológicas das serras do Itapeti e do Mar serão beneficiadas pela Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial (Dejem). O programa lançado nesta terça-feira (15) é uma parceria das secretarias de Estado da Segurança Pública (SSP) e do Meio Ambiente, a fim de aumentar a fiscalização nos locais. Em todo o Estado, serão destinadas 200 diárias (15 a oficiais e 185 aos praças – agentes sem especialização em meio ambiente) a 50 unidades de conservação. No entanto, as pastas ainda farão um levantamento da demanda de cada área, antes de distribuir as vagas, segundo a SSP. A parceria terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 5 anos.

O objetivo do patrulhamento será garantir a defesa do patrimônio natural e o bom uso dos espaços a partir da prevenção e repressão de infrações às leis ambientais. Os policiais que desejarem participar da atividade delegada cumprirão oito horas contínuas de trabalho, fora da jornada normal. Cada um pode realizar, no máximo, 10 diárias por mês. Os agentes participantes da medida podem ser de fora do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), desde que estejam acompanhados por um PM ambiental especializado durante a atuação. Os oficiais receberão R$ 240,67 por diária, e os praças, R$ 200,56. Os recursos virão da Câmara de Compensação Ambiental, órgão vinculado à Secretaria do Meio Ambiente.

“O Dejem garantirá mais proteção à Serra do Itapeti, que é uma importante reserva de Mata Atlântica no Estado de São Paulo e possui forte significado ambiental para Mogi das Cruzes”, destaca o vereador Claudio Miyake (PSDB), que participou do evento.

A Reserva Ecológica Itapeti abriga 89,47 hectares de área preservada aos pés da Serra do Itapeti, em Mogi. Já o Parque Estadual da Serra do Mar, na Região, abrange os municípios de Mogi, Salesópolis e Biritiba Mirim.