Nozor Roberto da Costa

Aproximadamente 15 anos atrás encontrei uma amiga, de São Bernardo do Campo, que havia muitos anos, eu não a via. Entre uma conversa e outra, ela contou que iria sair candidata a vereadora pela sua cidade. Dei-lhe os parabéns, lógico, perguntando quais seriam as suas metas. Ele disse: “Agora que eu vou ficar rica!!!”. Adivinhem se eu fiquei indignado? É óbvio, partimos para uma pequena discussão sobre o assunto, onde ela se desculpou, dizendo ser uma brincadeira. Ela se foi, nunca mais a vi novamente. Nem me interessaria. Ela não foi eleita. Não conseguiu ser rica!

Contei essa historinha para retratar a verdade que acontece em nosso País. A pessoa se candidata, “para ficar rica”. Desde o vereador, o prefeito, os deputados (estaduais e federais), senadores e governadores É só olhar em volta. Em nosso quintal, no quintal do vizinho, no Brasil todo.

Façam uma revisão da situação de um político antes de se eleger para qualquer cargo. E comparem depois, após várias eleições. Eles estão preocupados com as filas nos hospitais? Eles estão preocupados com a segurança? Eles estão preocupados com a educação? Eles estão preocupados com o desemprego? Com a crise econômica? Muitos nem sabem o que é isso.

A comprovação de tudo isso está aí, escancarada, para quer quiser ver. Conluios realizados na calada da noite; muito dinheiro em malas, em cuecas, nos hotéis, pousadas, lanchonetes, bares. Um senador preso (e solto pela delação premiada), outro afastado (não foi preso não se sabe por que, pois as semelhanças com o outro caso é flagrante), o presidente investigado. Tramas para proteger o deputado substituto. O ex-presidente (que tem que ser preso, junto a “ex-presidenta”), fazendo jogo de cena e dizendo que “o PT é o único partido que pode acabar com a corrupção”. É brincadeira? Enfim, ser político não é traçar metas para o progresso do país; ser político é traçar metas para ficar rico e deixar rica a sua família. Como muitos, em nosso terreiro!

