Comentários (0) Artigos Like

João Anatalino

Sentimento de culpa é mais forte que qualquer ameaça de castigo. Levou Judas Iscariotes ao suicídio e fez de Pedro, o apóstolo covarde que negou seu mestre, o corajoso fundador de uma Igreja que subsiste até hoje.

Políticos talvez não sejam constrangidos por esse tipo de sentimento. Até porque uma boa parte deles, quando se trata de salvaguardar seus interesses, o que eles menos têm é sentimentos.

Foi o que fizeram com a Dilma. Uma parte dos senadores do PMDB, que antes se locupletava com seus colegas do PT, como ratos que são, assim que viram o navio afundando, se voltaram contra o atrapalhado capitão que o conduzia. Puseram a cabeça dele numa bandeja e se aliaram com o imediato, que logo tomou o comando do navio.





Tenho certeza que esses malandros senadores do PMDB não achavam que a Dilma fosse culpada. Votaram contra ela porque assim os interessava. A maioria receberá, se já não recebeu, alguma benesse do governo Temer.

Não que a Dilma não merecesse perder o cargo. Mereceu. Com ela o país iria ficar mais dois anos atolado num lodaçal sem fundo. É o mal do sistema presidencialista. Se um governo perde a confiança do povo e começa a afundar o país, como a Dilma estava fazendo, é preciso esperar a próxima eleição para tirá-lo. Com isso perde-se tempo, o país empobrece e todo mundo paga a conta pela escolha mal feita.

O remédio do impeachement é custoso, amargo e deixa sequelas, ás vezes, irrecuperáveis. E nem sempre é justamente motivado. Ficam eternamente aquelas perguntas irrespondíveis: será que foi justo?

Certamente os senadores que votaram pela cassação do mandato da Dilma e depois foram “bonzinhos” com ela não devem estar muito confiantes que sua decisão foi justa. Especialmente o inefável Renan Calheiros, que foi o mentor de toda essa trapalhada jurídica que os senadores fizeram, modificando a Constituição do país por quorum de minoria e através de um voto de destaque. Um dos maiores absurdos que essa Casa da Mãe Joana, que é o Senado brasileiro, já cometeu.

Como todos eles estão na mira da Lava a Jato, dá para entender a razão. Estão preparando a cama para cair no macio se, por acaso, a barra pesar. Cassados, talvez. Presos, quem sabe. Mas com seus direitos políticos preservados, que é o que interessa. Por isso foram bonzinhos com a Dilma. Tiraram-lhe os dedos, mas deixaram os anéis como consolo.

Quanto à Constituição, ela já estava sendo pisada mesmo. Um pontapé a mais não vai doer tanto. E por ironia, Temer é conhecido como professor de Direito Constitucional. Dá para confiar nessa gente?

João Anatalino é escritor