Senai de Mogi oferece 32 vagas para o curso de mestre de obras

A Delegacia do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) de Mogi das Cruzes, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Nami Jafet, inscreve para o curso de Mestre de Obras. São 32 vagas oferecidas gratuitamente aos trabalhadores da construção civil no Município.

O objetivo é capacitar o aluno para exercer as funções do mestre de obras por meio de métodos e técnicas modernas pertinentes aos processos construtivos, desenvolvendo qualidades pessoais de gestão, liderança, competitividades e empreendedorismo.

Para participar, os candidatos devem ter mais de 18 anos e a 6ª série do Ensino Fundamenta concluída, além de, no mínimo, cinco anos de experiência comprovada nas áreas do setor da construção civil ou em comando de equipes de trabalhadores da área. Para isso deve apresentar carta de recomendação da empresa, assinada pela diretoria ou RH.

A carga horária de 600 horas será distribuída em cinco aulas semanais noturnas, de três horas por dia, na unidade do Senai. Após a seleção, em janeiro de 2018, os alunos pagarão uma taxa referente ao kit escolar. Informações: 4735-5274 ou pelo e-mail sindusmogi@sindusconsp.com.br .