Senai de Mogi inscreve para três cursos

LARISSA RODRIGUES

Oferecendo inúmeros cursos, em sua maioria para jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Nami Jafet, de Mogi das Cruzes, está com inscrições abertas para o processo seletivo para as aulas de 2018. Nesta oportunidade, serão oferecidas duas formações de Aprendizagem Industrial para candidatos encaminhados por empresas contribuintes do Senai-SP – sendo Mecânico de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica – e um para Aprendizagem Técnica de nível médio, que é o curso de Fabricação Mecânica. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 deste mês.

As vagas são abertas semestralmente e os candidatos precisam ter uma carta de recomendação das empresas, exceto para o tecnólogo. Caso não sejam todos os lugares preenchidos, uma nova prova é realizada. Desta vez, para os que não foram encaminhados, mas desejam se especializar na área. Diretor da instituição há seis anos, Itamar Cruz explica a importância dos cursos: “A indústria tem uma cota de aprendizagem que precisa cumprir e, por isso, nos encaminha estes alunos. Assim que se matriculam na escola, eles são contratados como aprendizes. Desta forma, os jovens conseguem melhorar o currículo, além da vaga de emprego”, disse. Se a contratação não for de fato efetivada, não é permitido que as aulas sejam iniciadas.

Alguns outros requisitos também precisam ser cumpridos para que a inscrição possa ser feita. Para Mecânico de Usinagem, os alunos devem ter concluído o Ensino Fundamental até, no mínimo, o início do curso e a idade mínima é de 14 anos. Para Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, a exigência do Ensino Fundamental é a mesma, mas os candidatos podem ter 16 anos. Para Fabricação Mecânica é necessário a conclusão da 1ª série do Ensino Médio ou, pelo menos, que aconteça até o início do curso, no próximo ano.

As turmas não são grandes, por isso é necessário a realização do processo seletivo. “São 32 vagas para cada um dos cursos de Formação Continuada e mais 22 para o de Técnico. Este último é muito procurado, muitas vezes recebemos até mesmo alunos que já estiveram na faculdade, mas voltam para fazer estar formação”, contou Itamar.

Com o final das inscrições, as provas acontecem já no próximo mês, entre os dias 17, 18 e 24 de setembro, na própria sede do Senai, em Mogi das Cruzes. No dia 31 de outubro os candidatos já ficam sabendo do resultado. As matrículas para mecânico de Usinagem e Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica acontecem ainda este ano, a partir de seis de novembro, até o dia oito do mesmo mês. Para Fabricação Mecânica, as inscrições para as aulas acontece entre os dias três e cinco de janeiro de 2017. A previsão é para que todos os cursos sejam concluídos em dois anos, ou seja, até o final de 2019.

Inscrições e mais informações estão disponíveis pelo site da instituição: www.sp.senai.br/mogidascruzes.

Formando tem boa chance no mercado

Atualmente, um total de 50 cursos são oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) Nami Jafet, de Mogi das Cruzes. O diretor da instituição, Itamar Cruz, afirma que os alunos são geralmente jovens em busca de qualificação profissional. Prova de que a aprendizagem é realmente eficiente, é a aceitação do mercado de trabalho. Em tempo de crise, os índices não são exatos, mas se levada em conta uma certa estabilidade da economia, cerca de 70% dos estudantes do Senai costumam conseguir uma colocação no mercado.

"Neste momento conseguir um emprego já está muito difícil, mas sem um curso técnico, por exemplo, isto fica quase impossível para o jovem. Às vezes, a pessoa já até está empregada, mas vem em busca de especialização ou até mesmo de compor o currículo. As aulas são realmente eficientes", explicou o diretor.









Hoje os cursos encontrados na unidade mogiana são divididos pelas seguintes categorias: Formação Inicial e Continuada, Aprendizagem Industrial e Técnicos.