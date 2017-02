Cartas

Moro há 38 anos no mesmo imóvel, no Bairro da Vila da Prata, nunca ultrapassei o consumo máximo de 13 mil litros de água com várias trocas de hidrômetro e no final de 2016 trocaram novamente e desde então a conta não para de subir de 10, para 13, para 15, para 18 e agora está em 24 mil litros. Mandei verificar se havia vazamento e não foi encontrado nada. Pedi ao Semae que fizesse vistoria e me informaram que seria cobrado R$ 61, 00 para isso. E o mais incrível é que somente um técnico deles poderia fazer esta vistoria e já me adiantaram que nunca constatam defeito nestas vistorias. E quando pedi para fazer uma ouvidoria disseram que não tem esse tipo de serviço, ou seja, estamos a mercê deles, isto é um absurdo.

José Adilson

adilsonjas@hotmail.com