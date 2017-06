Cartas

Passando, no clarear do dia, pela Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, no Mogilar, nas proximidades do Mercado do Produtor, fui surpreendido por uma lombada com a sinalização de solo já apagada que, se não tivesse sido rebaixada pela ação do tempo, certamente teria feito meu carro “voar” por alguns metros. Isso se não causasse algum acidente de consequências imprevisíveis. Assim como aquela lombada, tenho visto outras, pela Cidade, também sem a devida sinalização. Está na hora, portanto, de a nossa Prefeitura agir para acabar com esse problema que coloca em risco a segurança de motoristas e pedestres. Está dado o meu recado.

Luiz Carlos Victoriano

luzcar@hotmail.com