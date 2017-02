Sem ônibus escolar, alunos de Suzano andam por duas horas até escola

QUADRO DESTAQUE

Fevereiro é época de preparar os materiais escolares, dar adeus às férias e focar nos estudos. Ao menos o rito deveria ser este, mas alunos da rede estadual de ensino de Suzano tiveram mais uma preocupação nesta volta às aulas: o trajeto até as escolas. Isso porque os estudantes que utilizam os ônibus cedidos pelo Governo do Estado não tiveram o serviço neste início de ano letivo. Enquanto isso, crianças e adolescentes cortam ruas e estradas da Cidade, a pé, arriscando a vida para estudar.

Ivonice Maria Santana dos Santos, de 41 anos, é dona de casa e mãe de três filhos. Eles estudam nos períodos da manhã e tarde e, para não ficar aflita em ver os filhos andando sozinhos por cerca de duas horas para estudar, está caminhando por mais de quatro horas por dia, desde a última quinta-feira, para acompanhá-los. “Eles estudam no Distrito de Palmeiras e eu moro no Ana Rosa. No caminho, não tem passarela, passam muitos caminhões e eles andam pela Rodovia Índio Tibiriçá”, conta.

Segundo a Diretoria Regional de Ensino de Suzano, o problema se deu porque o Tribunal de Justiça suspendeu o pregão impedindo que a contratação da empresa para realizar este transporte fosse concluída. “Já está em andamento e todos os alunos com direito ao transporte serão atendidos normalmente nos próximos dias”, trouxe a nota enviada a O Diário.

Passe Livre

O transporte também coloca em risco os estudos de Caio Cao Bianco de Paulo, de 20 anos, e Renan Cao Bianco de Paulo, de 16 anos, que cursam o ensino técnico. Eles moram com a avó que, atenta para cadastrá-los no benefício do Passe Livre oferecido na cidade, diz ter ligado na Prefeitura no começo do ano para inserí-los no benefício, mas foi informada de que issso ocorreria apenas em fevereiro. “Foi então que liguei no dia 2 e eles me disseram que o prazo tinha encerrado. Não tenho como pagar a passagem dos dois e eles estão indo a pé para a escola por culpa de um erro da própria Prefeitura”, conta Edna Silveira Bianco, de 60 anos.

A Administração Municipal informou que o prazo para os procedimentos foi de 23 a 31 de janeiro e que não será possível estender o cadastro. A estimativa é de que aproximadamente 3,5 mil alunos sejam beneficiados no Município.