Cartas

No último sábado (22), O Diário, mais uma vez, publicou matéria a respeito das péssimas condições da Avenida Miguel Gemma, no Socorro. Em editorial publicado na edição de 13/09/2013, com o título “Sem esperança”, este jornal havia feito mais um comentário sobre a desastrosa duplicação daquela que é uma das mais importantes avenidas da Cidade. Sem esperança? Não, não podemos perder a esperança. Junji Abe fez errado, Bertaiolli não consertou, mas Marcus Melo precisa consertar. Mogianos, biritibanos e salesopolenses não podem continuar sendo prejudicados pelo péssimo estado da Miguel Gemma. Com urgência, é preciso que se faça o necessário para corrigir os erros praticados em 2008. Alega-se sempre falta de recursos, mas a crise econômica gerada pelos governos petistas e a proliferação de ratos engravatados devorando dinheiro público, não podem servir de desculpa para tudo o que se deixa de fazer. Prestes a completar 457 anos de fundação, Mogi das Cruzes, uma das 70 cidades mais ricas do País, não pode continuar convivendo com essa vergonha. Os políticos, em busca de votos, vivem a dizer que amam muito Mogi. Será? Quem ama cuida.

Paulo Sergio da Silva Pimentel

paulospimentel@yahoo.com.br