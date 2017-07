Sem civilidade, sem memória

Editorial

São reprováveis os ataques e a destruição de monumentos que registram a história do desenvolvimento por meio da ampliação e melhoria da malha rodoviária de Mogi das Cruzes.

Quem picha, suja, faz mau uso, furta ou deteriora as placas e demais estruturas, detona o patrimônio coletivo, gera prejuízos aos cofres públicos. O mesmo acontece com as placas de sinalização depenadas ou atiradas no chão. Todos os contribuintes pagam a conta gerada pela falta de civilidade de alguns.

Noutro plano, essas pessoas acentuam a perda da memória coletiva. Nesse caso, em especial, o apagamento desses registros revela um forte desprezo com o bem público e a história recente da Cidade.

Novidade? Não, não é. O poder público tem obrigação de repor essas peças e de fiscalizar essas estradas para prevenir e flagrar esses maus elementos. Mas, como as estradas serão fiscalizadas se estamos acompanhando um verdadeiro desmonte da Polícia Rodoviária, e a valorização do olho eletrônico e rentável dos radares?

DER e Prefeitura dizem que conservam esses locais. Mas a velocidade dos serviços de conservação não acompanha o tempo dos vândalos, que ocupam o tempo com a destruição do espaço público.

Esses monumentos demarcam conquistas sociais e políticas que estão sendo apagadas da história antes de completar uma ou duas décadas.

Esse vandalismo e o mau uso desses monumentos antecipam o apagamento da memória coletiva, mais rapidamente do que no passado. Mogi tem centenários exemplos de preservação histórica com mais de 400 anos, ainda que as ameaças quanto à integridade desses bens sejam constantes.

Por detrás desses atos vândalos estão a falta de educação e de aprendizado sobre o que como o passado pode impulsionar o futuro, tanto de bem quanto de mal.

Uma sociedade sem passado pode errar mais porque não tem acesso às experiências anteriores, fracassadas ou vitoriosas, para construir o presente e um futuro melhor, digno e humano.









Na Rodovia Mogi-Dutra, quando marcos da construção, há 45 anos, e da duplicação, há 12 anos, são danificados, destrói-se uma parte daquilo que duramente foi sonhado, reivindicado e conquistado por todos.

O Brasil sofre pela falta de estudo, educação, cidadania, civilidade. Mas quem faz isso, não o faz apenas movido pela ignorância. São pessoas violentas, que desejam provocar a desordem.

É crime depredar e inutilizar o patrimônio público e privado. A impunidade que mobiliza todos contra a alta elite política e empresarial envolvida em escândalos e crimes também ocorre no varejo. Esses ataques aos marcos das rodovias nos levam a pensar sobre quanto a nossa sociedade precisa mudar.