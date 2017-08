Selic descola da crise

Cartas

Nos últimos 9 meses dos 13 de Temer no poder, o Banco Central, teve o mérito e sensibilidade para reduzir a taxa Selic dos 14,25% para 9,25%. Para os analistas mais otimistas, esta taxa básica poderá fechar o ano em 7, 25%. Ótimo para o País, e para as contas públicas também. Porque com queda de 7 pontos porcentuais, possíveis até dezembro deste ano, o governo poderá economizar algo como R$ 150 bilhões, com pagamentos de juros da dívida pública em 2018. Além do crédito para empresas e pessoas físicas, que pode ficar mais atrativo, o que incentiva investimentos e alavanca o consumo das famílias. Em meio a essa crise política e moral, pelo menos o governo procura tapar buracos e asfaltar o caminho na área econômica!

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com