Seleção feminina de no vôlei se classifica para a semifinal

Agência Brasil

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado venceu a Ucrânia neste domingo (11), por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/14, e garantiu a classificação para a semifinal da modalidade na Paralimpíada do Rio de Janeiro. Ainda resta uma partida da 1ª fase, contra a Holanda, que será disputada nesta terça-feira (13).

Com a vitória, as brasileiras conquistaram a liderança do grupo A e anteciparam a classificação para a semifinal, em que deverão enfrentar a China ou os Estados Unidos. Na estreia, a equipe brasileira já havia derrotado o Canadá também por 3 a 0. O jogo foi disputado no Pavilhão 6 do Riocentro.