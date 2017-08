Seis bairros de Mogi terão o fornecimento de água interrompido até sábado

QUADRO DESTAQUE

A partir das 6h desta quarta-feira (2), a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) fará uma série de obras em sua adutora de água bruta, Estação de Tratamento de Água e adutora de distribuição do Sistema Rio Claro, que abastece alguns bairros de Mogi das Cruzes. Haverá interrupção do fornecimento de água até a madrugada de sábado (05/08), para cerca de 1.600 ligações, o que dá aproximadamente 6.400 pessoas. Os locais afetados serão Chácara das Flores, Chácara Santa Lúcia, Jardim Fukamizu, Quatinga, São Sebastião e Taiaçupeba.

Nesses bairros, o atendimento é feito pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), com água adquirida da Sabesp. A previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra até a noite de sábado (05/08)

A autarquia recomenda aos moradores que utilizem água de forma racional, reduzindo o tempo de banho, evitando lavar carros e quintais e combatendo o desperdício ao executar as tarefas domésticas indispensáveis como a lavagem de louças e roupas.