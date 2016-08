Comentários (0) Cartas Like

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informa que o prédio do DER, onde funcionava o antigo pelotão da Polícia Rodoviária de Mogi das Cruzes, foi oferecido para a SSP. O processo está em tramitação, com tratativas entre a SSP e o Conselho do Patrimônio Público. Atualmente, toda a parte administrativa da Polícia Rodoviária está centralizada em Guarulhos. ​

Assessoria de Comunicação – Secretaria da Segurança Pública de SP