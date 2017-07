Secretário de Saúde de Suzano defende regionalização do setor

QUADRO DESTAQUE

O secretário municipal de Saúde de Suzano, Luis Claudio Guillaumon, defende a regionalização do setor para minimizar os reflexos da superlotação dos equipamentos de saúde, sentidos por Mogi das Cruzes, por causa da demanda de 10% dos pacientes, moradores de outras cidades da Região. Ele argumenta que as informações sobre hospitais lotados e a maior rapidez para as consultas encontrada em determinados municípios são disseminadas com maior facilidade entre a população e isso induz os pacientes a romperem as divisas dos municípios. “Suzano também atende pacientes de Ferraz, Poá, Itaquaquecetuba e etc. Quando se trata de saúde, não tem como fechar as portas”, enfatiza.

Suzano tem apenas um Pronto-Socorro, anexo à Santa Casa de Misericórdia. O equipamento passou por uma reformulação que melhorou a qualidade de atendimento e, consequentemente, aumentou o número de pacientes em 40%, entre 10 e 15% de outros municípios.

Por isso, o secretário defende que este assunto seja levado às reuniões do Consórcio de Desenvolvimento do Municípios do Alto Tietê (Condemat), a fim de resolver este problema e antecipar um caos no futuro. “A medida ideal seria o SUS manter um cartão que enviasse o repasse para onde o paciente faz o tratamento, independente de Cidade, mas isso é sonho bastante difícil de realizar”, diz.

Enquanto isso, Suzano espera da inauguração do Hospital Estadual das Clínicas e o fim de um processo de licitação arrastado por mais de dois anos, para o início das obras do Hospital Regional, obra do Governo Federal orçada no edital em R$ 30 milhões. De acordo com o relato do secretário, a Pasta cobra do Estado e da União rapidez na entrega dessas unidades, mas as datas sempre mudam.

“Eu soube, por bastidores, que seria chamado pela Secretaria do Estado de Saúde para montar o plano de trabalho, mas até agora não recebi nenhum convite. Eu acho que a inauguração ainda não ocorreu devido ao planejamento financeiro, porque a estrutura já está pronta, o custeio e manutenção são os maiores problemas”, pontuou.