Secretário da Saúde descarta o fechamento do Hospital Guido Guida, em Poá

O secretário de Estado da Saúde, David Uip, descartou o fechamento do Hospital Municipal Guido Guida, em Poá, que enfrenta sérias dificuldades financeiras e administrativas. “Durante minha gestão, nenhum hospital será fechado”, afirmou, em uma audiência com os deputados André do Prado (PR), Luis Carlos Gondim Teixeira (SD) e Estevam Galvão (DEM), da Frente Parlamentar em Apoio aos Municípios do Alto Tietê, além do prefeito Gian Lopes e vice-prefeito Marquinhos Indaiá e vereadores.

Apesar da afirmação do secretário, não foi detalhada a maneira como o Governo do Estado irá atuar no socorro ao hospital, que integra a rede de serviços públicos regional. Ele disse que tratará do assunto com o governador Geraldo Alckmin.

O Hospital Doutor Guido Guida dispõe de 24 leitos e atende, por ano, em média, 150 mil pessoas, sendo que 35% dos pacientes são de outras cidades da Região e da Capital.

As alterações nas normas que regulamentam o repasse do Imposto Sobre Serviços (ISS) a partir de transações financeiras, aprovadas pelo Congresso Nacional, devem resultar, a partir deste mês, em queda nos recursos destinados à Poá. Dos R$ 400 milhões estimados para o orçamento do ano, R$ 140 milhões eram esperados deste tributo. Sem este dinheiro, usado quase na totalidade para o custeio do hospital, a Prefeitura não sabe como manter a unidade aberta.

. “A população não pode ser penalizada e região toda vai sofrer as consequências, com a superlotação dos outros hospitais que vão ter que absorver a demanda do Guido Guida”, ponderou Gondim.

“O governador Geraldo Alckmin sabe da real situação de Poá. É necessário entender que há uma crise econômica no País, mas a saúde é uma área que não pode ser deixada de lado principalmente porque este equipamento atende a moradores não apenas de Poá”, reforçou André do Prado.

O prefeito Gian Lopes apresentou propostas de reestruturação interna para readequar a unidade ao orçamento mais enxuto. Ainda assim, o custo ficaria muito acima do possível a ser pago pela cidade, explica o chefe do executivo local.