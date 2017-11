Secretaria responde

Cartas

Em atenção aos questionamentos do leitor Ubiratan Tobias, publicados neste domingo (29), na Seção Cartas, com o título “Posto abandonado”, a Polícia Militar informa que a antiga sede do 2° Pelotão da 4ª Cia. do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária em Jundiapeba deixou de realizar suas funções no local em 28 de março de 2013. O imóvel que pertence ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) foi usado por tempo limitado pela PM e devolvido para o órgão responsável.

É importante citar que o policiamento ostensivo e preventivo na região é realizado pelo 17° BPM, por meio de programas como Radiopatrulhamento, Força Tática, Rocam e Policiamento Comunitário. De qualquer modo, com base nas informações prestadas pelo leitor, será analisada a necessidade da reorientação do policiamento na região.

As ações em conjunto das policias nos sete meses do ano resultaram na prisão e apreensão de 120 pessoas em flagrante, 82 veículos recuperados e 6 armas de fogo apreendidas. Roubos na região sofreram uma queda de 20% em relação com o mesmo período do ano passado.

Secretaria de Segurança Pública

Governo do Estado de São Paulo