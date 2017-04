Secretaria incentiva a criação de grêmios em escolas estaduais

Informação

Com importante participação política nas questões do ensino e também partidárias, no passado, os grêmios estudantis estão sendo incentivados pelo governo estadual, via Secretaria de Estado da Educação, que criou um calendário para a escolha dessas entidades, que se estenderá até a próxima quinta-feira, dia 20. A Secretaria está orientando as escolas para que, nesta reta final de definição dos grupos, organizem debates e o processo de votação. Segundo informação oficial, cada unidade escolar tem autonomia para decidir o método de escolha, seja por meio de computador, planilhas ou mesmo usando o Google Drive, ou então pelo sistema manual. O voto, entretanto, terá de ser obrigatoriamente direto. A ideia do governo é fazer com que as eleições ocorram na primeira semana do mês de maio e a divulgação dos vencedores aconteça até o final daquele mês. Conforme o estatuto escolar, as chapas devem ser formadas por alunos de cada ciclo atendido na unidade escolar: fundamental, anos iniciais e finais; e /ou médio. No ano passado, a rede estadual registrou a presença de grêmios em 4.515 unidades escolas. A orientação da Secretaria da Educação é que os mandatos sejam de um ano e que cada grêmio organize propostas, elabore e sugira atividades para a escola. E o mais importante: as agremiações têm direito de participar da organização do calendário escolar e negociar junto à direção de cada escola os principais interesses dos estudantes. Entre os grêmios mais conhecidos da Cidade está o Ubaldo Pereira, do antigo Instituto de Educação Washington Luís, que nas décadas de 60 e 70 teve uma importante atuação cultural e política junto aos alunos daquela instituição de ensino, com repercussões na própria Cidade. O Grêmio chegou a ser embrião para projetos culturais que viriam a ser desenvolvidos no Município, àquela época. A atuação do Ubaldo Pereira é lembrada até os dias atuais por seus antigos integrantes, hoje pessoas de destaque na comunidade de Mogi das Cruzes.

Santa Helena

Visando reposicionar sua marca como cozinha multicultural e com cardápio internacional, a tradicional sorveteria Santa Helena investiu R$ 300 mil numa reforma, compra de equipamentos para cozinha, projeto, cobertura, iluminação e novo mobiliário, além da contratação de seis novos funcionários, entre eles, uma chef com experiência em cozinha francesa. O novo cardápio, que inclui salad bar, já está disponível para almoço e jantar. A Santa Helena Cozinha Multicultural continua atendendo na Vila Oliveira, com o slogan “Minha avó que fez”.

Homenagem

É de autoria do vereador Edson Santos (PSD) a iniciativa da entrega à ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mara Bertaiolli, do título de Honra ao Mérito pelo seu trabalho à frente do setor, no período entre 2009 e 2016. Detalhe: antes de se eleger, Santos teve participação nas atividades da Prefeitura e do próprio Fundo, via Secretaria de Assistência Social.

Investimentos

Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp), elaborada pela Fundação Seade, com dados de 401 investimentos feitos pelas empresas durante o ano passado, totalizando US$ 8 bilhões. No primeiro trimestre de 2017, informações preliminares indicam que foram captados 238 anúncios de investimentos, uma redução de 11,2% em relação ao quarto trimestre de 2016. Mogi das Cruzes aparece no levantamento graças ao investimento não divulgado do Clube Med no Paradise, em Jundiapeba.

Bancários

Com 98% dos votos válidos, a Chapa 1 – e única – foi homologada vencedora das eleições para o Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região. O atual diretor financeiro da entidade, Clayton Teixeira Pereira, tomará posse, em 3 de junho, no cargo de presidente para o período de 2017-2020. Bancário desde 1995, o funcionário do Itaú-Unibanco está no Sindicato deste 2000. É diretor da Federação das Empresas de Crédito e integra a CUT de Mogi. Casado, pai de cinco filhos, ele cursa Gestão Financeira na Unip.

Cotidiano



Frase

Fiz nada. Só fiz o que tinha de fazer.

Rodrigo Caio, atleta do São Paulo FC, que assumiu perante o árbitro do jogo contra o Corinthians ter acertado a perna do goleiro de seu time, evitando que o corintiano Jô recebesse cartão amarelo e ficasse fora da próxima partida contra os sãopaulinos