Secretaria esclarece

Cartas

Com relação à matéria “Hospital Luzia não avisa Polícia Civil sobre crime”, publicada pelo jornal O Diário de Mogi, no dia 02 de janeiro, a direção do Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo esclarece que o paciente Alex Pereira, vitima de ferimento de arma de fogo, recebeu o primeiro atendimento no pronto-socorro de Arujá, sendo transferido posteriormente a este hospital, às 00h09 do dia 27 de dezembro de 2016. Neste caso, cabe à unidade de origem (o PS de Arujá) comunicar à Policia Civil, uma vez que foi neste local que o paciente recebeu os primeiros atendimentos e é, portanto, onde seu histórico completo, necessário para os esclarecimentos, se encontra. Vale ressaltar que o Luzia de Pinho Melo possuí fluxo estabelecido em relação às ocorrências policiais, em que é de praxe comunicar a Policia Civil quanto a entrada de casos de pacientes relacionadas a agressão, tentativa de homicídio, acidentes, colisão e entre outros. Além disso, a unidade conta com um rigoroso processo de comunicação, colaborando sempre que necessário com as autoridades em questão. A direção segue à disposição da polícia para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Saúde