Secretaria esclarece

Cartas

Em atenção ao editorial “Símbolo da burocracia”, publicado nesta quarta-feira (08), a Polícia Militar informa que a antiga sede do 2° pelotão da 4ª Cia do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária, em Jundiapeba, deixou de realizar suas funções no local em 28 de março de 2013. O imóvel que pertence ao DER (Departamento de Estradas e Rodagem) foi usado por tempo limitado pela PM e devolvido para o órgão responsável.

É importante citar que o policiamento ostensivo e preventivo na região é realizado pelo 17° BPM, por meio de programas como Radiopatrulhamento, Força Tática, Rocam e Policiamento Comunitário. A PM acrescenta que o policiamento na região, com base nos índices criminais, sempre é reorientado. Assim, as ações em conjunto das polícias nos nove meses do ano resultaram na prisão e apreensão de 151 pessoas em flagrante, 82 veículos recuperados e 6 armas de fogo apreendidas. Roubos na região sofreram uma queda de 20% em relação com o mesmo período do ano passado.

Secretaria de Segurança Pública

Governo do Estado de S. Paulo

N. da R. – As explicações da Secretaria de Estado da Segurança Pública não alteram o posicionamento deste jornal, que continua cobrando soluções rápidas da burocracia estatal para que se concretize, o mais rápido possível, a prometida transferência do imóvel da antiga sede da Polícia Rodovia para o Município de Mogi das Cruzes. De posse da área, a Prefeitura promete dar a ela a ocupação e a destinação que vêm sendo cobradas, há tempos, pelos moradores do Distrito de Jundiapeba.