Secretaria esclarece

Cartas

Em atenção à reportagem “PM breca licitação para comprar armas” (24/08), a Polícia Militar esclarece que revogou a Seção Pública, ocorrida em 9 de agosto de 2017, referente a aquisição de 5.000 pistolas semi-automáticas .40, para uso policial, com acessórios e conjuntos de reposição imediata para as unidades subordinadas do Comando de Policiamento de Choque (CPChq), conforme publicação inserta no Diário Oficial do Estado de hoje (23/8).

O ato administrativo foi determinado baseado no Princípio da Autotutela da Administração Pública uma vez que foi analisado que o baixo número de concorrentes (02), com as respectivas ofertas muito próximas ao limite máximo estabelecido, resultaram na falta de competitividade exigida em uma Licitação Pública.

Na mesma decisão, a PMESP informou que irá republicar o Edital da mesma Licitação Internacional de Armas. Antes, contudo, o Centro de Suprimento e Manutenção de Armas e Munições (CSM/AM) irá reavaliar os seus termos de modo a assegurar a inexistência de eventuais exigências que possam restringir o caráter competitivo da licitação.

Assessoria de Imprensa e Comunicação

Secretaria da Segurança Pública