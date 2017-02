Secretaria esclarece

Cartas

Com relação ao editorial “Espera e dúvida” publicado pelo jornal O Diário de Mogi no dia 7 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Saúde informa que em razão da demora na aprovação do projeto pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), órgão do governo federal, houve atraso no cronograma de execução das obras do Centro de Radioterapia do Hospital Luzia de Pinho Melo. Vale ressaltar que o hospital é referência para o atendimento em oncologia para a Região do Alto Tietê e, além disso, os pacientes da Cidade de Mogi das Cruzes não ficaram desassistidos durante o período de obras da unidade já que 83% deles fazem tratamento no próprio Município.

Os encaminhamentos para atendimento fora do Alto Tietê envolvem situações específicas de tratamento, como casos considerados mais graves e/ou raros.

Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado da Saúde