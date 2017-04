Secretaria e editorial

Cartas

Em resposta ao editorial “Tratar e prevenir”, publicado na edição de 22 de abril do jornal O Diário de Mogi, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo esclarece que o Governo do Estado ampliou de 500 para 4,3 mil o número de vagas para tratamento de dependência química em todo o Estado desde 2011, em serviços próprios ou conveniados. No Centro Especializado em Reabilitação Arnaldo Pezzuti Cavalcanti há 20 leitos em funcionamento desde 2013. Com as obras que estão ocorrendo na unidade serão mais 62.

Vale ressaltar ainda que a Secretaria investirá neste ano R$ 25 milhões a mais que no ano de 2016 para custeio das unidades estaduais da Região do Alto Tietê, que são: Santa Marcelina, de Itaquaquecetuba, Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e Arnaldo Pezzuti Cavalcanti. Somente para 2017 está previsto o repasse de R$ 485,2 milhões a esses serviços, com recursos do tesouro estadual.

Secretaria de Estado da Saúde

Assessoria de Imprensa