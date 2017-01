Secretaria de Saúde alerta sobre febre amarela em Mogi

Cidades, DESTAQUE

ELIANE JOSÉ

As pessoas com viagem marcada para cidades do Interior de São Paulo e de estados com registro de febre amarela. Em Mogi das Cruzes, cinco postos de saúde atendem em dias diferenciados à população (veja quadro) e registram um aumento recorde de procura neste mês. Até quinta-feira, 1.089 pessoas foram vacinadas – anteriormente, esse número oscilava entre 160 a 180 doses.

Por enquanto, apesar do elevado aumento de mortes em regiões urbanas, de cidades de Minas Gerais e também em São Paulo, não há mudanças na política de vacinação: apenas as pessoas que vão viajar estão sendo imunizadas. Autoridades médicas e entidades nacionais começam a alertar sobre uma possível expansão da febre amarela urbana, provocada pelo mosquito Aedes Aegypti, o mesmo vetor da dengue, zika e chikungunia.

Em uma entrevista por e-mail, a médica Teresa Nihei, da Divisão Municipal de Vigilância Epidemiológica, destacou esse temor, quando indagada sobre as chances Mogi das Cruzes vir a registrar casos contraídos na própria cidade. No Estado de São Paulo, os pacientes com a doença estiveram antes, em outros estados. Isso não afasta os riscos porque, segundo a médica, o Interior de São Paulo já é área de transmissão e os viajantes para estas áreas recebiam a indicação de tomar a vacina.

Uma cidade é considerada uma área de transmissão ou endêmica quando registra ocorrências da doença confirmadas sem deslocamento (ou seja, de moradores do próprio município) e/ou apresenta mortes de animais (macacos) por febre amarela confirmadas. O problema é que o País enfrenta uma infestação do mosquito mais conhecido por transmitir a dengue, mas vetor também de outros males.

A febre amarela é uma doença de transmissão vetorial, isto é, necessita de um vetor-mosquito contaminado com o vírus. Portanto, acrescenta a médica, “o risco de Mogi das Cruzes apresentar casos seria um munícipe viajar para uma área endêmica ou de transmissão, sem ser vacinado, e retornar infectado”. Já a outra possibilidade é bem mais preocupante: “seria o retorno da febre amarela urbana, que pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, considerando a infestação do Município por este vetor”.

Mesmo com as campanhas, a Cidade possui muitos focos do mosquito que sobrevive em águas paradas limpas ou sujas e se prolifera rapidamente. A recomendação nesse momento é a vacina para quem for viajar e o controle do mosquito, com a adoção dos cuidados como o uso de repelentes e outros agentes de proteção à picada.

Além da febre amarela urbana, a doença tem outra versão: a silvestre, transmitida pelos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. De acordo com site do Ministério da Saúde, desde 1942, o Brasil não registrava casos da febre amarela urbana.









Os viajantes de áreas endêmicas – hoje, a maior parte do Brasil, devem tomar a vacina no mínimo 10 dias antes da viagem. Teresa Nihei destaca que “quem retorna desses estados, principalmente as que não foram vacinadas, devem observar atentamente os sintomas e procurar atendimento médico ao iniciarem qualquer sintomatologia, relatando o deslocamento.”

Além disso, é preciso usar medidas de proteção individual (repelentes, roupas que protejam a maior parte do corpo) e as ações de eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, porque agora além das três doenças, dengue, febre chikungunia e vírus Zika, retorno da febre amarela urbana.

Nessa semana, uma carta aberta assinada por entidades nacionais foi lançada, alertando o Ministério da Saúde sobre os riscos de expansão da febre amarela: o documento pede a ampliação da cobertura vacinal, uma medida que ainda não foi tomada pelo governo federal.

Saiba mais

. Reações: Dor e vermelhidão no local da aplicação; Febre, dor muscular, mal estar e dores de cabeça até 2 dias após a vacina. Outras reações graves podem ocorrer até 21 dias após a vacinação, caso ocorram, após atendimento médico, se necessário, retornar ao posto de vacinação para a notificação.

. Contraindicação: crianças menores de 9 meses, gestantes, mulheres amamentando até o 6º mês de vida do bebê, imunodeprimidos (câncer/ HIV).

. Idosos: Requer avaliação do risco e benefício da vacinação e receita médica com a prescrição da vacina.

. Quando a vacina faz efeito? De 8 a 10 dias após o recebimento da vacina – o correto é vacinar-se pelo menos 10 dias antes da viagem. Caso este prazo não esteja sendo respeitado, intensifique as outras medidas de proteção, como o uso de repelente, calças, blusas de manga comprida, sapatos fechados.

. Esquema de vacinação: Viagens nacionais: máximo de 2 doses com intervalo de 10 anos. Viagens Internacionais: apenas 1 dose comprovada é válida por toda a vida, mesmo que feitas há mais de 10 anos.

Dias e horários de vacinação





Segunda-feira: 8 às 16 horas

UBS Ponte Grande – Tel.: 4790-1412

Rua Av. Lothar Waldemar Hoehne, 70

Terça-feira: 8 às 16 horas

UBS Jardim Camila – Tel.: 4796 -3578

Av. Presidente Getúlio Vargas, 999

Quarta-feira: 8 às 16 horas

PA Jundiapeba – Tel.: 4727- 3217

Rua Vereador Nito Sona, 1.745

Quinta-feira: 8 às 16 horas

UBS Alto Ipiranga – Tel.: 4735-1314

Rua Capitão Joaquim Mello Freire, nº 700

Sexta-feira: 8 às 16 horas

UBS Vila Suíssa – Tel.: 4761- 6678 Av. Ricieri José Marcatto, 310