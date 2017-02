Secretaria de Cultura inscreve para ‘Olhar Feminino’

Caderno A - Capa

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi das Cruzes recebe nesta semana, até sexta-feira, inscrições para a mostra “Olhar Feminino”. Com temática livre e foco na arte produzida por mulheres, a exposição acontecerá entre os dias 7 de março e 2 de abril, na Galeria de Artes Wanda Coelho Barbieri, no piso térreo do Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O evento, em sua quinta edição, faz parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, festejado em 8 de março.

O objetivo da mostra é fomentar, promover e difundir a produção artística da Cidade, além de estimular a reflexão e o intercâmbio de ideias no campo das artes visuais, contribuindo ainda para a formação de público e construção histórica da arte. O processo de inscrição e participação é gratuito e deve ser feito diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, situada à Rua Coronel Souza Franco, 993, no Centro.

Para participar, a artista precisa estar cadastrada no Mapeamento e Cadastro de Artistas e Profissionais da Arte e Cultura, da Secretaria de Cultura. Além disso, precisa apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, RG e comprovante de residência originais e uma fotografia da obra inscrita, que precisa ser impressa, a cores e com medida igual ou superior a 10 x 15 centímetros. Cada artista plástica poderá se inscrever com apenas uma obra.

Serão aceitos trabalhos bidimensionais (pintura, desenho ou gravura) e tridimensionais (escultura, cerâmica, porcelana e entalhe). As obras serão selecionadas por uma equipe técnica da Secretaria de Cultura e os resultados serão publicados no dia 21 de fevereiro, no próprio site da Cultura.

Serão no máximo 30 obras selecionadas e não serão aceitos: material impresso ou fotografias advindas de gravuras, obras que já foram expostas em edições passadas da mostra ou trabalhos com materiais frágeis, que comprometam a apresentação e/ou a integridade física do local e do público. Os critérios de seleção serão a análise da ficha, a ordem de inscrição e a compatibilidade entre a obra a ser exposta e o espaço de exposição.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6902.