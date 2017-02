Seccional inagura Necrim dia 21

Cidades

LAÉRCIO RIBEIRO

A Seccional de Mogi das Cruzes na gestão do responsável pela Polícia Civil da Região do Alto Tietê, Marcos Batalha, inaugura, no próximo dia 21, às 11 horas, o Núcleo Especial Criminal (Necrim), na sede localizada na Rua Duque de Caxias, 50, vizinho ao Hospital Ipiranga, no Centro. O delegado Luiz Roberto Biló e professor universitário foi designado para levar adiante a unidade, sendo que Necrim semelhante já opera na Capital, Grande São Paulo e Cidades do Interior. Segundo a autoridade, “vamos trabalhar com processos de mediação e conciliação, ou seja, reunir as partes para resolver um problema final”.

No entendimento de Biló, “no Necrim será possível chamar às partes envolvidas, por exemplo, num acidente, e tentar fazer uma conciliação, o que é de suma importância. Se a vítima concordar, poderá receber indenização pelos danos em seu veículo e diante dessa aprovação, ela abre mão da parte criminal. É uma espécie de transação”.

Para instalar o Necrim, o único, por enquanto, na área da Seccional de Mogi, o seccional Marcos Batalha transferiu da Rua Duque de Caxias, a Delegacia do Meio Ambiente para o prédio, da Prefeitura de Mogi, na Avenida Henrique Peres, em Braz Cubas, o qual já abrigou o Garra (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), a Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) e o SIG (Setor de Investigações Gerais), ao lado do 2º Distrito Policial.

A equipe do Necrim será formada por um delegado, dois escrivães e dois investigadores e eles irão contar no serviço com uma viatura descaracterizada. “Somos policiais, mas não atuaremos de forma ostensiva e estamos diretamente ligados ao Poder Judiciário e Ministério Público”.

A inauguração da unidade foi marcada para o dia 16, às 11 horas, porém foi adiada pela Polícia Civil para o dia 21, propiciando mais condições para a sua adequação em termos de equipamentos, móveis e pintura no imóvel. É grande o número de autoridades esperadas; o secretário da segurança pública Mágino Barbosa Filho, da cúpula da Polícia Civil, na Capital, prefeitos, deputados, vereadores e outros representantes da comunidade. A vinda a Mogi, do governador Geraldo Alckmin não foi descartada.

O trabalho que será realizado pelo Necrim vai desafogar as atividades das Delegacias de Polícia e do Poder Judiciário, conforme afirma o delegado Luiz Roberto Biló. “Hoje, em Mogi, acontecem cerca de 100 acidentes de trânsito por mês, e se fizermos acordo com a metade dos envolvidos, está bom, pois por ano são 1.200 casos. Os acordos são homologados por um juiz após análise do Ministério Público. Vamos agilizar o serviço o máximo possível”.

O Necrim só atenderá o público de Mogi, em horário comercial, das 9 às 19 horas, de acordo com Biló, mas ressalta que “se for necessário iremos estender o horário”. Há 24 anos, atuando como delegado na Polícia Civil, ele frisou que já trabalhou na região do ABCD, em todas as Delegacias de Mogi e cidades vizinhas, além de ter liderado por 12 anos, o Setor de Homicídios.

O órgão mediará audiências de conciliação em ocorrências de menor gravidade como dispõe a Lei 9099. O primeiro Necrim foi criado em Lins e o da Capital é a 40ª unidade, hoje coordenada pelo delegado Cloves Rodrigues da Costa. Em Mogi, o delegado Biló vai começar a atender primeiro os casos de acidentes de trânsito com vítimas de lesões corporais.