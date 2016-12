Seccional diz que para melhorar serviços na Região precisa ampliar efetivo

DESTAQUE

LAÉRCIO RIBEIRO

Uma das prioridades do seccional Marcos Batalha é melhorar o atendimento ao público nos plantões das Delegacias de Mogi das Cruzes e cidades da Região do Alto Tietê em 2017. Para isso, ele precisa receber efetivo do Governo do Estado, como delegados de polícia, escrivães e investigadores. Também para o próximo ano, ele disse na tarde de ontem, em entrevista à imprensa, que pretende inaugurar o Necrim (Núcleo Especial Criminal voltado à solução de conflitos penais), além de concretizar algumas alterações no quadro de delegados titulares para dinamizar o trabalho da Polícia Civil. Ele garante que ainda vai prosseguir nas operações, as quais levaram para a cadeia este ano 545 traficantes, superando o índice de 353 presos em 2015.

“A nossa produtividade superou os anos anteriores e reduzimos os índices de criminalidade. As atuações de campo (operações) deram bons resultados, colocamos na cadeia grande número de traficantes. Acontece que com a captura deles, podemos dizer que há sensível reflexo na diminuição de crimes contra o patrimônio como furtos, roubos e estelionatos”, afirmou o seccional.

O trabalho da Polícia Civil na gestão de Marcos Batalha tem se destacado a nível nacional com a captura de quadrilhas que roubaram caminhões e cargas, de assaltantes de residências e comércios, assim como a prisão de autores de explosões a caixas eletrônicos. No ano passado, o sucesso de uma das operações até trouxe a Mogi das Cruzes, por duas vezes, o então secretário de Estado da Segurança, Alexandre de Moraes, atual ministro da Justiça, e ainda a cúpula da Polícia Civil da Capital.









Ao falar sobre os plantões das delegacias de atendimento ao público, o seccional reconhece que é preciso adequá-lo às necessidades do momento. Assim, ele explica que “em março, após a conclusão dos cursos na Academia da Polícia Civil, devemos receber mais policiais. Diante disso, pretendo reforçar as equipes de modo a aprimorar o serviço”.

O delegado Eliardo Amoroso é o novo titular do 1º DP, no Jardim Caiuby, em Itaquá. Ele substitui, segundo o chefe da Polícia Civil, o delegado Eduardo Boigues Queróz, o qual permanecerá no comando do Setor de Homicídios de Mogi e Região ao lado do delegado Rubens José Ângelo. “O setor realiza um trabalho ótimo e o índice de esclarecimento de homicídios é muito bom”, reconhece. Outras mudanças do quadro de autoridades ainda podem ocorrer em 2017.

Já o Necrim, de acordo com Batalha, vai ser instalado na sede da Delegacia do Meio Ambiente, na Rua Duque de Caxias, sendo que a unidade será transferida para a antiga sede do SIG (Setor de Investigações Gerais), na Avenida Henrique Peres, em Braz Cubas. Ao concluir a entrevista, o seccional disse que nesta semana ainda vai divulgar os dados estatísticos sobre os crimes em Mogi e Região em uma nova coletiva com a imprensa, tendo a participação do comando da Polícia Militar local.