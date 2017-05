Se usar o fator casa, União classifica

Esportes

GERSON LOURENÇO

Ao contrário do Atlético Mogi, o União teoricamente terá maior possibilidade de se recuperar e subir na tabela de classificação do grupo 4 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Dos seis jogos programados para o returno, o alvirrubro terá cinco partidas no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial. O time mogiano terá o mando de campo contra o líder Manthiqueira, os santistas Real Cubatense e Jabaquara, além do Mauaense. Fora de casa, a equipe do técnico Paulo Mulle terá o clássico diante do São José, às 19 horas deste sábado, e depois o dérbi diante do Caçula de Mogi.

Para que o time mogiano ganhe a confiança necessária para um bom returno, o técnico Paulo Mulle acredita que o pega com o São José será fundamental. “Será um jogo complicado com um time que jogará em casa, com a torcida, que entrará em campo com duas derrotas seguidas e com a necessidade de fazer pontos”, analisou Mulle.

Para Mulle, se o União conquistar pontos no Vale do Paraíba, ele acredita que o time cresça ainda mais de produção. “Pontuando lá dá segurança, confiança e autoafirmação para os jogos em casa e, se as coisas nos favorecerem, confirmar a classificação”, ressaltou Mulle.

Apesar de ter apenas seis pontos em seis partidas, o União somente não teve um bom aproveitamento justamente diante do São José, na estreia do Paulista, quando perdeu em casa, por 2 a 0. Além do empate sem gols com o Atlético Mogi.

Fora de casa, o time mogiano foi até o Vale do Paraíba e perdeu do Manthiqueira, por 1 a 0, com gol sofrido no final do segundo tempo – um resultado considerado normal para os esportistas. O alvirrubro se recuperou ao vencer o Mauaense, por 1 a 0, em Mauá, e ainda garantiu os empates com Jabaquara e Real Cubatense, em Santos.

O alvirrubro não perde há quatro partidas e, na última, o destaque foi o goleiro Matheus Dellamonica, do Real, que pegou um pênalti cobrado por Lucas, depois de evitar o gol de Jhonnata.

Matheus ainda defendeu bolas difíceis de Felipe e de Lucas Lima e tirou uma bola do gol, que bateu na trave. Na segunda etapa, foi a vez do goleiro do União realizar três importantes defesas.