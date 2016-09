SCPC aponta redução de inadimplência no comércio

Comentários (0) DESTAQUE Like

SILVIA CHIMELLO

O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) registra redução no valor da dívida de pessoas inadimplentes no Município. De acordo com dados levantados pelo órgão, o mês de agosto fechou com débito de R$ 16,2 milhões contra os R$ 17 milhões registrados em julho.

Os números apresentados pelo SCPC demonstram ainda que, no período de janeiro a agosto de 2016, foram efetivadas 7.680 inclusões de débitos no cadastro de inadimplência da Cidade, sendo 895 dívidas contraídas somente em agosto. Nos primeiros oito meses também foram contabilizadas 4.601 exclusões. O SCPC informa que, especificamente no mês passado, houve quitação de 593 débitos.





Mogi das Cruzes apresenta um total de 27.414 dívidas em aberto, que representa o acumulado dos últimos cinco anos. O número de pessoas com restrição ao crédito em razão da inadimplência é 20.985 – a diferença em relação ao volume de débito existe porque um mesmo consumidor pode ter mais de um débito inscrito no SCPC. Em julho, as dívidas dos mogianos estavam mais elevadas, com 27.607 débitos em aberto e um total de 21.124 pessoas inadimplentes.

O vice-presidente da ACMC e diretor do SCPC, Marco Zatsuga, observa que a inadimplência, apesar de continuar alta, começa a apresentar redução no ritmo de inclusões de débitos, enquanto as exclusões de pessoas no cadastro apresenta curva crescente.

“Nos últimos três meses, mais pessoas conseguiram quitar suas dívidas e recuperar a condição de crédito. Esse é um indicador bastante animador para o período, já que estamos próximos do Natal, que é a época mais esperada pelos comerciantes. Se mais pessoas estão aptas ao crédito, maiores são as possibilidades de venda”, avalia Zatsuga.

Ele disse que a expectativa, a partir de agora, é de que o Governo promova as medidas necessárias para que a economia seja aquecida, as pessoas voltem a ter segurança em seus empregos e, com isso, retomem o consumo. “Não interessa às empresas permanecerem com dívidas em aberto, por isso, a maioria tem oferecido benefícios e facilidades para que os inadimplentes possam saldar seus débitos. É importante que o consumidor inadimplente saiba qual é a sua dívida e procure a empresa credora para negociação”, conclui Zatsuga.

A Associação Comercial possui um balcão de atendimento à população para consultas ao SCPC, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, na Rua Coronel Souza Franco, 653, no Centro.

Aumento nas vendas

Os comerciantes da Cidade começam a registrar uma tímida reação nas vendas em setembro com relação aos meses anteriores e esperam que neste ano os resultados sejam mais positivos do que em 2015. Na opinião da maioria, o pior da crise já passou e a tendência a partir de agora é de melhora na economia do País, com a volta da confiança dos consumidores.

Os lojistas apontam alguns fatores que devem contribuir com o aumento das vendas a partir de agora. Além da mudança de estação e da chegada da nova coleção primavera-verão, que começa a invadir as vitrines da Cidade, a garantia do pagamento do 13º salário também estimula os consumidores.

Mas, enquanto isso, alguns deles usam a criatividade e apostam em promoções para atrair os clientes. Este é o caso de Tayane Hipólito, proprietária de uma loja de calçados, bolsas e acessórios, no Centro. Ela conta que adotou um novo sistema que “vem dando resultados positivos”.

Para driblar a crise, ela decidiu estabelecer um preço único, de R$ 29,00, para todos os calçados da loja. “É um novo sistema e uma nova mentalidade de trabalho. A redução que tive no lucro foi compensado com o volume de produtos vendidos. Ao final das contas, o resultado foi surpreendentemente positivo”, alega. Ela espera que os negócios melhorem ainda mais a partir de outubro.

O mesmo sistema de preço único, de R$ 29,99, é adotado por uma loja de roupas no Centro. A vendedora Dara Albuquerque conta que o sistema apresenta resultados porque atrai mais consumidores. “Mesmo assim, a nossa meta é a de aumentar as vendas a partir de outubro”, disse.

Marcelo Lopes, gerente de uma loja de roupas masculinas, disse que o período atual é de “entressafra”, com o fim do inverno e início da primavera. “A partir do próximo mês, as vendas começam a melhorar com a chegada das novas coleções e também em função da proximidade do pagamento do 13º salário”, diz. Ele aposta em aumento de pelo menos 5% nas vendas em outubro com relação ao mesmo período de 2015.

A gerente de uma loja de roupas femininas, Adriana Santana, disse que a expectativa é “bastante positiva” para os próximos meses. “A proximidade da temporada de calor estimula as pessoas a comprarem mais, especialmente as mulheres, que gostam de acompanhar as novas tendências”, afirma.





As expectativas da gerente de uma loja de sapatos, Elizabeth Tortelli, também são “otimistas”. Ela disse que já registra melhora nas vendas. “Os clientes já estão começando a procurar os produtos da nova coleção. Acho que, a partir de agora, a tendência é só melhorar”, aposta.