Cartas

Desde 2008, 1.158 unidades de saúde do País estão desativadas ou nem entraram em funcionamento, com custo aproximado de R$ 1 bilhão! Fizeram o bolo e se esqueceram do recheio? Faltam verbas para colocá-las em funcionamento, mas alguém recebeu para construí-las e enchê-las de material que gera muita “propina”! Alguém levou muita grana nessa e o Ministério Público, TCU e afins deveriam investigar a fundo, porque muitos morreram por falta de atendimento. A conferir.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br