Saudade, choro e comoção marcam ato de um ano da tragédia na Mogi-Bertioga

DESTAQUE

NATAN LIRA

Solidariedade, palavras de conforto e abraços afetuosos a fim de abrigar aqueles que sofrem pelo luto em um local marcado pela dor, saudade e comoção. Assim é possível ilustrar o cenário da homenagem aos 18 mortos na tragédia com o ônibus da Mogi-Bertioga em 8 de junho, realizada ontem, no km 84 da rodovia. Familiares e amigos retornaram ao local, desta vez, para colocar um memorial com o nome de todas as vítimas fatais e a frase “Anjos da linha 12”. A placa cravada em uma estrutura no belvedere 400 metros antes do local em que o ônibus tombou lembrará para sempre a data e quantas histórias cada nome escrito naquele aço representa.

Previous

Next Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Memorial foi colocado no local do acidente. Sobreviventes e familiares acompanharam homenagem. (Foto: Edson Martins)

Com uma passagem do Evangelho de Marcos – “A sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também aparecereis com ele na glória”, o padre Zezinho, de Bertioga, aconselhou aos presentes que continuassem a ter fé nas promessas divinas para acalmarem os corações diante do acidente. Em seguida, Douglas, padre em São Sebastião, lembrou que os jovens morreram em busca de um futuro melhor, por isso os pais devem perseverar na promessa do reencontro. “Eram todos batalhadores”, disse.

Samuel Silva, de 17 anos, era amigo de Lucas Inácio Alves Pereira, 17 anos, uma das vítimas. “A minha relação com os pais do Lucas é como a de pai e filho. Agora, eu tento amenizar de alguma forma a tormenta que eles vivem. Aos poucos, eles estão melhorando”, contou. Apesar de estarem na cerimônia, os pais do jovem silenciaram.

Também participaram da homenagem o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSBD), lembrando que data é um aniversário triste e comovente, porque os mortos seriam o futuro de toda a Região. “Vamos manter a fiscalização da empresa contratada para transportar estes estudantes”, prometeu. Marcus Melo (PSDB), chefe do Executivo de Mogi, destacou a importância de todos estarem unidos neste momento. “Eu vim aqui para prestar a minha solidariedade aos familiares e passar uma mensagem de conforto”, disse. Caio Mateus (PSDB), de Bertioga, ressaltou o tamanho da tragédia e tentou amenizar a dor dos familiares e amigos por meio de palavras de carinho.

Depois do ato no mirante, um cortejo seguiu até o ponto onde o ônibus tombou. Ao chegar lá, um choro coletivo. “Eu estava superando a morte da Gabi, mas aqui eu pude ver as condições do local em que ela partiu eu fiquei bastante abalado. Ela não teve tempo nem de ser socorrida”, lamentou Marcelo Anatolio, de 46 anos, que pela primeira vez visitou a área em que a sobrinha, Gabriela Silva Oliveira dos Santos, de 22 anos, perdeu a vida.

Bastante abalada, uma das sobreviventes do acidente, a estudante de Arquitetura Estefani da Silva Santos, de 20 anos, foi aos prantos enquanto segurava um anjo nas mãos, que representava Rafael Santos do Carmo, seu namorado, morto na tragédia. “É tudo ainda muito difícil para mim. Eu queria muito não ter lembranças daquela noite, mas elas insistem em me perturbar. Fiquei por 11 dias internada no Luzia de Pinho Melo, em Mogi, porque tive uma fratura muito grande na cervical. Não pude nem me despedir do Rafael. Estávamos juntos há três meses”, contou.

Agarrada à mureta para se fortalecer, Leide Clere Siqueira, de 39 anos, recordou os momentos daquela noite do acidente. Eu vinha no ônibus de trás. Era um cenário de terror que abalou a todos nós. Ainda hoje, é difícil entrar no ônibus e, por mais descontraído que o ambiente esteja dentro do ônibus, quando a gente passa por este local, tudo silencia. É muita dor”, pontuou. Ela cursa Serviço Social e ainda fará o percurso por mais dois anos até terminar a faculdade.

No discurso dos entrevistados por O Diário, um desejo era comum, o de justiça. Além de perpetuar a histórias desses 18 jovens, o ato, segundo os familiares, mostra que eles não esqueceram do acontecido e principalmente do que levou ao acidente. De lá, eles seguiram até a Escola Municipal Maria Virginia Silva, em Barra do Una, onde outra homenagem estava agendada. A unidade foi escolhida porque a maioria das vítimas estudou lá. À noite, às 20 horas, uma missa seria celebrada na igreja católica de Boiçucanga.

Meu filho, meu tudo

Em 2012, Hagar Fernandes, de 60 anos, perdeu o irmão Guilherme. No mesmo mês, um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, resultou na morte de 242 pessoas. Em luto e assistindo ao sofrimento das famílias, a moradora de Santos ficou sensibilizada e no dever de fazer algo para amenizar a dor daqueles familiares. “Meu filho, meu anjo”, foi o nome dado ao projeto que ela criou. “Numa entrevista na televisão, eu vi uma mãe dizendo que o seu filho era o anjo de sua vida”, contou. Ela então se juntou à sogra e algumas amigas e confeccionaram 250 anjinhos, ganhou uma passagem para Santa Maria e levou aos familiares do desastre. Ontem, durante o ato na Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), ela repetiu o agraciamento.









Hagar deu início à entrega dos anjos com a oração ‘A morte não é nada’, de Santo Agostinho. “A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador”. Após as palavras de conforto, um a um, o nome dos jovens foram chamados e as famílias, emocionadas, receberam os anjos azuis, vermelhos e marrons, seguidos de um forte abraço.

Desde 2012, Hagar sempre entrega pessoalmente os anjos às mães que perderam os filhos, mas em grande número foi a terceira. A outra foi aos familiares das vítimas no acidente com um ônibus na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), em Ibitinga (SP), que matou 13 pessoas entre estudantes e professores de uma escola de Borborema, em 2014. Eles estavam em ônibus que colidiu com um caminhão. (N.L.)