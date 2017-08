Sarau literário movimenta a Biblioteca

Caderno A - Capa

Escritores profissionais e amadores da Cidade e apreciadores de literatura poderão participar, no dia 19 de agosto, de um sarau literário, que acontecerá na Biblioteca Municipal “Benedicto Sérvulo de Sant´Anna”. Os textos que vão compor o sarau deverão seguir um tema específico: as relações opressivas de poder nas mais diversas instâncias da vida, como profissional, afetiva e/ou governamental. Por isso, o sarau é intitulado “Sarau Cruel”.

A atividade terá a mediação do escritor Diogo Marins Locci, que está produzindo a obra literária “Cruel – Estudos sobre o Poder”. O livro de contos segue o mesmo tema e o projeto para a sua produção foi contemplado com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), do Governo do Estado de São Paulo.

O objetivo do sarau é estimular escritores e leitores a discutir o tema do poder dentro da literatura. Por isso, escritores estão convidados a levar textos que tratem do assunto, para que possam ser lidos e inseridos no debate. A partir do material que for reunido, a proposta é traçar as características em comum, identificar e discutir as diferentes formas de aproximação com esse tempo não só atualmente, como ao longo da história da literatura. E, com isso, ampliar a percepção do público sobre o tema.

Durante o sarau, o escritor Diogo Locci tmabém vai falar sobre o futuro lançamento do seu livro. Locci compartilha todo o processo de criação da obra com o público, por meio de um site.

Primeiramente, segundo a dinâmica prevista, será feita a apresentação ao público do livro e também a citação de autores estudados e utilizados como referência para a elaboração dos contos. Depois, será feita a leitura de trechos do livro e de outros autores. Na sequência, a leitura será aberta para o público e depois virá a etapa de discussões. O evento, que tem previsão de duas horas e meia de duração, deve se encerrar com perguntas e comentários.

O sarau começa às 19 horas e a participação é gratuita.

O mediador

Diogo Marins Locci é escritor e jornalista cultural. Iniciou a carreira na área da escrita em 2009, ano de publicação do seu primeiro conto em revista literária de Suzano, seguido de poema selecionado para antologia da editora Asabeça. Desde então, continua produzindo de forma independente, tendo publicado textos em blogs, sites literários e outras antologias.