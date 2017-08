São Paulo estuda transferência da Ceagesp para Suzano

QUADRO DESTAQUE

Num encontro com o deputado Estevam Galvão (DEM), o prefeito de São Paulo, João Doria deu sinal positivo para Suzano entrar na disputa pela instalação do Ceagesp: “A hora não poderia ser mais adequada. Exatamente neste momento o Governo Federal, Estadual e Prefeitura de São Paulo estudam a nova localização do Ceagesp”.

O prefeito confirmou que o entreposto não ficará mais na região da Vila Nova Leopoldina, junto à Marginal Pinheiros, em São Paulo. “Esta decisão já foi tomada de comum acordo entre as três esferas de poder e a sua nova localização toma como base vários dos elementos apresentados na defesa de Suzano para receber o Ceagesp”, enfatizou.

O prefeito e o secretário municipal de Governo, Julio Semeghini, conheceram a proposta de instalação do entreposto em Suzano, e o estudo feito pela empresa Contern, comprovando a viabilidade da obra. A proposta foi bem avaliada pelo prefeito: “Fiquei bem impressionado com a qualidade da apresentação e com os modais que estão integrados a este sistema. O secretário Julio Semeghini já está com a incumbência de levar o programa aos dois grupos de trabalho que estão diretamente envolvidos com a escolha do novo local que abrigará o Ceagesp”.

O Ceagesp em Suzano seguirá o modelo do Benchmarking Rungis, um mercado de alimentos, localizado na França. Será instalado em uma área de 2,5 milhões de m² (contra 700 mil m² atuais), próximo à segunda alça do Rodoanel Leste, na Estrada dos Fernandes, a 40 quilômetros do Aeroporto de Guarulhos, 22 quilômetros do Ferroanel, integrado ao Complexo Intermodal Viamar e Via Leste. “Será um local com acesso direto ao Rodoanel, próximo ao Porto de Santos, com infraestrutura para serviços e turismo, e um Centro de Desenvolvimento Tecnológico na indústria de alimentos. É um projeto único, importante não só para Suzano e Região, mas para o Estado e o País”, acresce Estevam.

O prefeito autorizou a continuidade das tratativas com o Governo do Estado. Nos próximos dias o deputado deverá se reunir com o secretário Semeghini (que representa a Prefeitura) e o secretário estadual de Agricultura, Arnaldo Jardim, para dar sequência aos estudos.

Grandioso

São grandiosas as expectativas sobre os números a serem gerados pelo Ceagesp para Suzano. De acordo com os estudos da Contern, apenas em empregos diretos e indiretos, é estimada a geração de 150 mil em Suzano e nas cidades da Região.

Além da realidade da segunda alça do Rodoanel, o Ceagesp poderá contar com acesso direto ao Centro de São Paulo, pela avenida Aricanduva e ao Porto de Santos, respectivamente através da execução dos projetos Via Leste e Viamar, ambos em fase de estudos já avançados. Suzano tem local privilegiado, com as melhores vias de acesso para atender o entreposto em todas as suas necessidades”, afirmou o deputado.

O local escolhido para abrigar a central de vendas receberá mais de 50 mil pessoas, 12 mil veículos e 11 mil toneladas de alimentos frescos por dia. Hoje o local representa o maior centro de abastecimento de frutas, legumes, verduras, flores e pescados da América Latina. Os produtos chegam de 1,5 mil municípios brasileiros e 18 países.