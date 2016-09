São Paulo corre para anunciar novos reforços

Comentários (0) Esportes Like

O São Paulo deve anunciar nos próximos dias a contratação do meia Jean Carlos, 24, líder de assistências da Série B com oito passes para gol, pelo Vila Nova. Ele é jogador do São Bernardo e está no time goiano por empréstimo. O presidente do São Bernardo, Tiago Ferreira, confirmou a negociação. A proposta é de empréstimo pelo jogador até o final do Campeonato Paulista de 2017, com opção de compra ao final do contrato. O clube do Morumbi não confirma a negociação.

O São Paulo também está próximo de anunciar o atacante Marquinhos, ex-Palmeiras, Cruzeiro e Vitória, e atualmente no Inter. O clube tricolor já se acertou com os gaúchos e com o jogador, mas ainda guarda exames médicos para finalizar a contratação por empréstimo.

O volante Arouca, do Palmeiras, foi suspenso preventivamente pelo STJD ontem por 30 dias após ser pego no exame antidoping na partida contra o Internacional, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que clube e o atleta têm prazo de até cinco dias úteis para apresentar a defesa por escrito e provas para que não haja punição. Caso seja confirmado o doping, o jogador pode ficar até quatro anos fora do futebol.





Depois de dois dias de folga após o empate com o Fluminense, pela Copa do Brasil, o Corinthians voltará a treinar hoje. Cristóvão Borges vai iniciar a preparação para o duelo contra o Sport, na próxima quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, qunado o treinador já poderá contar com o volante Jean e o atacante Gustavo.

O Santos negocia a participação em dois torneios nos Estados Unidos em janeiro de 2017 -Miami Cup e Flórida Cup. No entanto, a diretoria santista esbarra na rejeição do técnico Dorival Júnior, que prefere realizar a pré-temporada no CT Rei Pelé. Ele avalia que o elenco será prejudicado fisicamente. A diretoria santista diz ser importante para o clube divulgar a sua marca no exterior e até fechar novos patrocínios.