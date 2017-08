São Francisco e Desportivo vencem a Liga

Esportes

São Francisco e Desportivo Mogiano conquistaram o título dos Campeonatos Fraldinha (Sub-11) e Mirim (Sub-13) de 2017 da Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes (LMFMC). As decisões foram disputadas no último sábado no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, a “Arena Nogueirão”, na Vila Industrial.

No Campeonato Fraldinha (Sub-11), o São Francisco, comandado pelo técnico José Diogo de Medeiros, homenageado pela LMFMC, venceu o Tietê B por 2 a 0 e ficou com o título.

Os gols da vitória do São Francisco foram marcados por Giovani Amaral, que escorou cruzamento da esquerda e tocou para o gol ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, Gabriel ampliou para o Chicão. A bola foi cruzada da direita e depois de atravessar toda a área, chegou ao atacante, que bateu forte para as redes.

Depois, foi só administrar o resultado e soltar o grito de campeão. O São Francisco fechou a competição com 100% de aproveitamento e a melhor defesa da competição, sem sofrer gols. O atacante Igor, do Tietê B, foi o artilheiro do campeonato com 11 gols.

Mirim

Pelo Campeonato Mirim, o Desportivo Mogiano sobrou em campo na decisão contra o Comercial e venceu por 3 a 0, se consagrando assim campeão. Este foi o primeiro título do clube recém-filiado à LMFMC.

O primeiro tempo do jogo foi muito truncado com poucas chances de gol. Já na segunda etapa, o Desportivo abriu o placar com Gustavo. Aos 10 minutos, o lateral avançou pela direita e bateu de longe. Aos 14, foi a vez de Kauan Alex aproveitar rebote na área e ampliar para o Desportivo Mogiano.

Aos 23 minutos, João Vitor dominou na entrada da área e bateu forte, sem defesa para o goleiro do Comercial, fechando o placar em 3 a 0 e garantindo o primeiro título do Desportivo Mogiano na LMFMC.

O título coroou o excelente campeonato que o clube fez, invicto e com 100% de aproveitamento. Com o ataque mais positivo – 46 gols marcados – e sem levar gols em toda a competição, conferindo também o prêmio de artilheiro para Marcelo Ricci e para a defesa menos vazada.