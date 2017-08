Santuário Bom Jesus terá festa em homenagem a São Benedito

QUADRO DESTAQUE

SILVIA CHIMELLO

O Santuário Diocesano do Senhor Bom Jesus promoverá de quinta-feira a domingo a cerimônia do tríduo em homenagem a São Benedito. Serão três noites de celebrações religiosas que se estenderá até o domingo, dia 14, com a realização da Festa do Padroeiro. Também acontecerá uma quermesse no salão paroquial, com o objetivo de arrecadar verbas para restaurar as portas principais da igreja, que dão acesso à Rua Ricardo Vilela.

O tríduo será celebrado pelo reitor Marcos Sulivam Vieira, com missas a partir das 19 horas. No encerramento, a festa ao padroeiro terá início as 10h30. A expectativa é a circulação de público de mil pessoas por dia no evento. A zeladora do Santuário Bom Jesus, Cristina Borges Pardo Alves, conta que a reforma realizada na antiga centenária, com mais de 300 anos, “afetou as portas, que estão emperradas, não abrem totalmente e precisam passar ainda um processo de restauração da pintura”, explica Cristina. Segundo ela, o orçamento para esse serviço é de R$ 5 mil, o que motivou a realização da quermesse.

Na quermesse haverá doces, salgados e afogado ao público. “Mas, para conseguirmos bons resultados no evento precisamos de doações para baratear os custos dos alimentos utilizados para produzir as comidas típicas”, reforça. Cristina disse que uma das dificuldades para realizar eventos no Santuário é o fato de estar localizado no Centro, local onde tem poucos moradores e mais comércio, diferente dos bairros onde o envolvimento da comunidasde é maior. Mesmo assim ela está otimista.

As obras de reforma do prédio da igreja foram entregues no final de abril, na Festa de São Benedito. Durante a restauração das paredes, com a retirada dos antigos rebocos, foi encontrada uma antiga porta da qual não se tinha conhecimento, com acesso à Rua Dr Corrêa, que foi reaberta. O projeto de restauração também recuperou as cores originais do Santuário, com tom de bege claro.

A reforma externa durou cerca de três anos, e custou cerca de R$ 90 mil. Existe a intenção de se restaurar a parte interna, mas só o altar-mor, onde há uma imagem esculpida em madeira, do Senhor Bom Jesus Crucificado, deve custar entre R$ 120 mil a R$ 150 mil. Ela tem cupim, precisa de pintura especializada. O prédio é tomado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap) por se tratar de uma construção do final do século XVIII e início do XIX.