Cartas

Depois de encaminhar pleito à diretoria do Santander –que, inclusive, foi publicado no ano passado na seção de Cartas do jornal O Diário de Mogi, e em cuja resposta me afirmaram que iriam estudar a sugestão –, estou solicitando ao vereador Cuco Pereira e ao secretário de Desenvolvimento, Sr. Sadao Sakai, que verifiquem junto ao banco a possibilidade de instalar uma agência aqui em César de Souza.

Com o crescimento do Distrito, que já conta com agências da Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, temos plena certeza que a demanda comporta a instalação de uma agência Santander, pois aqui há muitos clientes desse banco que muitas vezes precisam se deslocar até o Centro da Cidade para realizar suas transações. Contando com o empenho do vereador e do secretário, temos certeza que brevemente vamos usufruir desse importante benefício .

Joel Avelino Ribeiro

