Santa Comida: A preparação do afogado do Divino

DARWIN VALENTE

Chovia forte naquela noite de 2002, quando a quermesse da Festa do Divino acontecia ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, no Mogilar. A alegria com que trabalhavam os integrantes da barraca onde era vendido o afogado, o prato mais tradicional do evento, chamou a atenção do comerciante Luiz Claudio França. Com os pés enterrados na lama que se formava no piso de terra batida, o pessoal da barraca cantava e brincava com todos que dela se aproximavam.

Claudio, o dono da Alumifran, pensou consigo mesmo: “Isso parece tão bom que dá vontade de trabalhar ao lado deles”. Dito e feito. No ano seguinte, convidado pelo amigo e companheiro do Sindicato do Comércio Varejista, Airton Nogueira, lá estava ele, em meio aos integrantes da cozinha do afogado. O físico avantajado era perfeito para carregar, de um lado para outro, aquelas enormes panelas que, depois de cheias com todos os ingredientes, chegavam a pesar bem mais que 100 quilos.

Fora o esforço com os panelões, o comerciante era descascador oficial de batatas. “Um dia meu filho pequeno me perguntou se eu era o presidente da festa e eu lhe respondi: “Eu sou o vice das batatas. Eu e o Joca, como era chamado o professor de Biologia João Carlos Rainho, irmão da ex-vereadora Vera Rainho, estávamos trabalhando sempre juntos na cozinha do afogado”, lembra Claudio que, 14 anos mais tarde, teria pela frente o seu maior desafio como “divineiro”: substituir o amigo Airton Nogueira, falecido no final do ano passado, na coordenação da Barraca do Afogado da atual Festa do Divino de Mogi.

Como manda a tradição, as pessoas passam, mas o evento persiste, como vem acontecendo desde muito antes dos tempos do velho Ezelino Xavier Franco, líder de um time de bons ajudantes, que tinham uma missão bem mais leve que a dos dias atuais: produzir o afogado, numa única noite, para recepcionar os visitantes que vinham da região da Serra do Itapeti e de outras localidades para a Entrada dos Palmitos, no sábado de Pentecostes, penúltimo dia da Festa do Divino de Mogi.

O afogado, também chamado de “fogado”, reconhecido com uma “santa comida”, capaz de curar doentes e trazer nova chama de vida aos devotos do Divino Espírito Santo, é um caldo feito à base de carne bovina e legumes, de grande sustância, que os festeiros ofereciam gratuitamente aos visitantes. Eles, então, formavam longas filas em busca de um prato, onde o afogado era servido acompanhado de arroz ou simplesmente farinha de mandioca. Além, é claro, da inevitável cachacinha, bebida que sempre esteve arraigada ao preparo e consumo da comida.

Como, no passado, as longas filas impediam que muitos tivessem acesso à “santa comida”, Ezelino teve a ideia, em 1996, de produzir o afogado para ser vendido numa barraca, durante o período da quermesse da Festa. Tudo meio na base do improviso, quando as barracas ainda eram instaladas no Largo da Feira, ao lado do prédio do INSS, no Centro Cívico.

Eram cerca de 100 lugares, quatro vezes menos do que comporta a Barraca do Afogado, hoje muito bem instalada no interior do prédio da antiga Cobal, no Bairro do Mogilar, como lembra André Marcondes de Carvalho, um dos mais ativos participantes da cozinha, desde os tempos em que seu pai, Paulo Marcondes de Carvalho, foi capitão do mastro da Festa do Divino, em 1974.

A ideia de Ezelino foi um sucesso, mas ele, já idoso, acabou deixando a preparação do afogado com os filhos e outros colaboradores, que não se adaptaram à pesada rotina de produção exigida pelo público da quermesse.









A Barraca do Afogado corria o risco de sucumbir quando um antigo integrante da cozinha, o comerciante Airton Nogueira, se reuniu com um grupo de amigos voluntários, como André Marcondes, Marco Antonio Porto de Alvarenga, Jair Salvarani, João Braga, Waldemar Martinez, Adamilton Andreucci e mais alguns, para lançar um desafio:

“Vocês topam fazer uma loucura e encarar a Barraca do Afogado?”

A resposta positiva de todos foi a senha para que o afogado estivesse garantido durante as próximas décadas, sem nunca ter sido interrompido, até os dias atuais. Outros amigos, como Halim Zugaib, André França e muitos outros, viriam a se juntar à intrépida trupe.

Batendo lata

Sem poder contar, à época, com a atual estrutura da cozinha, que foi sendo montada ano após ano, o grupo de Airton chegou a servir o afogado em barracas cobertas de lona. A comida não tinha a fama dos dias de hoje e para arregimentar público consumidor, Airton colocou o Sincomércio para divulgar o produto entre os associados e chamou O Diário para mostrar o que era o prato mais tradicional que começava a ser produzido em escala quase industrial.

À noite, durante a quermesse, cada vez que o conteúdo de uma das enormes panelas era consumido, os cozinheiros batiam nas tampas para chamar a atenção do público com uma grande barulheira.

Ano após ano, as panelas iam sendo substituídas por outras maiores, de propriedade da própria Barraca do Afogado, até que ao chegar ao prédio da Cobal, onde está até hoje, a estrutura já havia sofrido uma série de mudanças com a adoção de cuidados especiais, como numeração das panelas, mapas de controle do conteúdo de cada uma delas, entre outros. Os lugares saltaram de 120 para 250 e depois para os atuais 400, o que obrigou Airton a convidar empresas, sindicatos, escolas, prefeitura e outros setores da Cidade para servirem o afogado ao público, cada dia maior, desde que a festividade religiosa passou a contar com a visibilidade proporcionada pela chegada à Cidade da TV Diário, afiliada da Rede Globo de Televisão.

Hoje, a estrutura é outra, embora o trabalho continue a exigir o apego e participação dos voluntários de todos os tempos, que vão se renovando a cada edição da Festa.

Na Barraca trabalham perto de 50 pessoas durante o dia, número que chega a 120 no período noturno. No trabalho não há chefe; apenas um coordenador para evitar o caos. Cada voluntário sabe o que precisa ser feito. E faz. Tanto que ao final de cada dia de trabalho são produzidos e vendidos, em média, 1.800 pratos de afogado.

Para preparar tudo isso, são usadas as 24 bocas de oito fogões industriais, onde são acomodadas 22 panelas, cada qual com 55 cm de diâmetro e capacidade para 120 litros. Essas que chegam a pesar mais de 100 quilos cada uma, depois de cheias. Na cozinha estão ainda 10 fogareiros, como são denominados os fogões menores, usados para aquecimento de água e outros trabalhos. Cada panelão de afogado demora seis horas para ser produzido. A cada 11 dias de atividades, todos esses fogões consomem 25 cilindros de gás de cozinha, cada um deles pesando 45 kg.





Ao lado do afogado consumido na quermesse da festa, uma equipe continua a produzir o “Afogadão do Povo”, que, como manda a tradição, continua sendo distribuído gratuitamente aos fiéis que participam da Entrada dos Palmitos, como ocorrerá, mais uma vez, amanhã.

Tradição

Preparar o afogado, mesmo que fosse somente na noite de sexta-feira, para ser distribuído ao povo no sábado, exigia uma noite inteira de trabalho. E para enfrentar o frio que, em Mogi, já foi muito mais intenso que agora, só mesmo uma cachacinha. É tradição, mas às vezes, deu problema. Como na noite em que um médico e um advogado, um tanto altos, chegaram para ajudar a montar três panelas do afogado. Eles não viram que as panelas haviam acabado de chegar da fábrica e não haviam sido lavadas. Colocaram os ingredientes e foram embora. Algumas horas de fogo depois, os cozinheiros passaram a sentir um cheiro estranho vindo das panelas, cujas tampas subiam e desciam freneticamente. Restos de produtos químicos ficaram no fundo e reagiram ao calor. Ainda bem que apenas as três panelas tiveram de ser inutilizadas. E o povão pôde comer seu afogado.

Pimentão

Sem estrutura para preparar o afogado, os responsáveis pela comida se valiam de cozinhas industriais, como a da antiga Irca, no Mogilar. Numa sexta-feira de frio intenso, os cozinheiros foram em busca da cachaça alentadora. Todos se esqueceram dos copos descartáveis. Airton Nogueira revirou uma caixa de pimentões, tirou de lá um com fundo achatado, abriu a parte superior e, pronto: estava criada a “pinga no pimentão”, que ficaria famosa daquele dia em diante.

Sumiço

Na década de 80, o mestre Ezelino havia passado a noite no comando da cozinha do afogado, na sede da Irca. Pela manhã, exausto, ele deixou o local e foi em busca do carro, que o levaria para o esperado e merecido sono, em sua casa. Olhou para um lado, procurou de outro, e nada. “Amigos do alheio” haviam passado por ali, antes, e levado o seu automóvel que nunca mais foi encontrado.

“Teje preso!”

Uma voluntária estava servindo o afogado, já no prédio da Cobal, quando um rapaz, visivelmente alterado, em uma das mesas, lhe dirigiu alguns gracejos. Ela não deu bola, mas ao passar de novo perto dele, acabou ouvindo coisas que não deveria e nem merecia ouvir. Ela voltou e reclamou com um dos antigos integrantes da cozinha. Waltely Aquino de Oliveira Júnior, o Tely, voluntário das antigas, não conversou. Vazou por uma minúscula janela que separava a cozinha do público e foi para cima do engraçadinho, que ameaçou correr, mas não teve tempo. O próprio Tely o entregou nas mãos do delegado Francisco Del Poente, que tomou as “providências legais”.

Carrinhola

Para os que gostam, sempre houve uma cachacinha acompanhando o afogado. A princípio, servida de um garrafão que era levado às mesas por algum dos voluntários mais antigos. Certa noite, ao ver aquela distribuição, Joel Cassola, dono de uma metalúrgica, no Botujuru, montou uma carrinhola com uma barrica de madeira adaptada. Daquela festa em diante, coube ao delegado Del Poente circular com o carrinho entre as mesas oferecendo “gasolina com própolis” aos presentes.

Buzina

Para incrementar ainda mais o seu trabalho, Del Poente acrescentou à engenhoca uma buzina semelhante à do Chacrinha da tevê. O problema é que o aparato passou a chamar a atenção das crianças que queriam provar o conteúdo do barril. A saída foi comprar alguns pacotes de balas que passaram a fazer a alegria da gurizada, enquanto os pais evitavam a gripe tomando o “remédio” que, na verdade, nunca teve nem cheiro de própolis.

Hierarquia

Engana-se quem imagina que ajudar na Barraca do Afogado significa estar junto dos fogões, mexendo nas panelas. Isso é coisa para veteranos, gente com alguns anos de trabalho. Há que se respeitar a hierarquia e começar descascando batatas e outros legumes, lavando pratos ou limpando o chão. La, só se chega às panelas depois passar pela iniciação da faca, sabão e vassoura, que pode durar até alguns anos.

Machismo?

O trabalho na Barraca do Afogado é quase todo ele feito por homens, principalmente junto às panelas. Às mulheres sobram atividades mais leves. Puro machismo? Os antigos voluntários juram que não. E alegam que somente homens muito fortes conseguiriam trabalhar com panelas que chegam a pesar mais de 100 quilos. É, pode ser…

Orações

O trabalho pesado na cozinha não impede a presença da religiosidade. Pelo contrário, ela está sempre presente, em especial durante as orações em grupo que são feitas pelo menos três vezes a cada dia de trabalho: de manhã, à tarde e à noite. De mãos dadas, após uma rápida palestra do coordenador, os voluntários rezam a Oração do Divino seguida de um Pai Nosso. Momentos que terminam com todos cantando a “Bandeira do Divino”, sucesso de Ivan Lins e Vítor Martins, que se tornou uma espécie de hino da festa, desde que foi lançada em 1978, no disco “Nos dias de hoje”, de Ivan.

Panelinhas

Nos tempos do improviso para fazer o afogado, houve um ano em que uma empresa de ônibus muito famosa na Cidade se comprometeu a doar as panelas para a produção do caldo. Todos aguardaram, durante a manhã de sexta-feira, até que um caminhão com o logotipo da empresa chegou e fez a entrega de umas 20 caçarolas, dessas usadas para fazer arroz em casa. Foi uma correria danada. Dessa vez, foram os caldeirões gigantes da Capela de Santo Ângelo, de Jundiapeba, que salvaram o “Afogadão do Povo”. Os panelões só viriam, anos depois, comprados com verbas obtidas pela própria Barraca do Afogado

Montagem – 1

Saiba como é montada cada uma das panelas onde se cozinha o afogado da Festa do Divino. Colocam-se, inicialmente, 1 litro de óleo, 200 gr de alho triturado e 25 kg de acém picado em pedaços. Depois refoga-se por duas horas, sempre mexendo para cozinhar bem a carne. Em seguida, a montagem dos legumes é feita em camadas, da seguinte forma: 3 kg de cebola em rodelas, 3 kg de tomate, 1 kg de jiló, 1,5 kg de pimentão verde, 1 kg de salsão, 500g de salsinha, 30g de manjericão, 10g de louro, 50g de pimenta do reino, 500g de sal (a ser acertado no final). Tampa-se a panela e deixa tudo cozinhar por duas horas, mexendo de vez em quando

Montagem – 2

Após quatro horas de fogo, sobra a carne em meio a um caldo grosso. Despejam-se, então, 80 litros de água, de uma só vez, e mantém-se o fogo por mais ou menos 40 minutos. Quando ferver, entram naquele caldo cerca de 150 batatas descascadas. Espera-se ferver novamente e, com as batatas já amolecidas, desliga-se o fogo, deixando tudo aquilo descansar até a gordura da carne subir para ser retirada e reciclada. Próximo à hora de servir, acerta-se o sal da panela, com o fogo ligado. Um processo que dura seis horas, até cada uma das panelas ficar pronta.

CONSUMO DA BARRACA DO AFOGADO 2017

Carne do tipo acém – 4.500 kg

Batatas – 80 a 100 sacas de 50 kg cada

Óleo – 300 litros

Sal – 150 kg

Alho processado – 130 kg

Cebola – 50 sacas de 20 kg cada

Tomate – 80 caixas

Pimentão – 40 caixas

Jiló – 25 caixas

Salsão – 250 pés

Salsinha – 80 maços

Mais manjericão e folhas de louro