Santa Casa volta a atender gestantes, com algumas restrições

QUADRO DESTAQUE

NATAN LIRA

Após dias trabalhando com pacientes acima da capacidade e restringindo o atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e na maternidade, a Santa Casa de Mogi voltou a atender, na tarde desta quarta-feira (24), gestantes que não apresentam riscos encaminhadas via Samu e também que procuram a unidade espontaneamente. As restrições continuam apenas para casos de alto risco, devido à lotação na UTI Neonatal.

Segundo o hospital, dos 38 leitos da maternidade, 27 estavam ocupados ontem. Além disso, pela primeira vez, a Santa Casa não precisou enviar gestantes a outro setor (ortopedia), por falta de espaço. Já a UTI funcionava acima da capacidade: 31 recém-nascidos para 25 leitos.

Os sinais de melhora na Santa Casa começaram anteontem. Por isso, foi liberado o atendimento às gestantes de baixo risco e acima de 38 semanas, além das que estivessem no 1º trimestre e necessitem de tratamento. O hospital reforçou que os demais casos e bebês prematuros não devem ser encaminhados à unidade.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde esclareceu que o Departamento Regional de Saúde (DRS) acompanha a situação da maternidade da Santa Casa de Mogi e reiterou que nenhuma paciente ficará sem atendimento. “Caso exista a necessidade, as pacientes serão redirecionadas a serviços de referência conforme grau de complexidade e pactuação regional. Vale lembrar que o SUS funciona em rede e, se houver eventualmente ocupação máxima de leitos em uma determinada cidade, os pacientes podem ser transferidos a outros hospitais da Região e do Estado que ofereçam esse recurso”, trouxe o texto enviado a O Diário.

A pasta estadual destacou ainda que “não é adequado atribuir à Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde (Cross) a responsabilidade pelo encaminhamento das pacientes”, como foi mencionado pelo secretário municipal de Saúde, Marcello Cusatis, anteontem, ao pedir bom senso ao órgão. “Agora há pouco, eles tentaram transferir uma paciente de Santa Isabel, que não chegou ainda, de alto risco, que muito provavelmente vai precisar de UTI Neonatal, e isso a gente não pode permitir. Acabei de falar na Diretoria Regional de Saúde, eles falaram com o coordenador do Cross e vão tentar vaga em outro lugar”, disse Cusatis ontem a O Diário.