Santa Casa de Mogi suspende atendimento na maternidade

DANILO SANS

A maternidade da Santa Casa de Mogi das Cruzes está superlotada e, por isso, a direção do hospital suspendeu, desde ontem, os atendimentos no setor. A realocação de gestantes para leitos de outras alas está impactando nos demais serviços que, por enquanto, seguem sem restrições. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal não foi afetada.

Por ter esgotado a capacidade ocupacional, física e operacional da maternidade, a Santa Casa lançou mão de um plano de contingenciamento que, entre outras medidas, abrange o pedido de transferência de gestantes de alto risco.

A Santa Casa garante que as pacientes que chegam ao hospital estão sendo “adequadamente acolhidas, atendidas em suas necessidades imediatas e compensadas clinicamente”. Após esse atendimento, no entanto, os casos de risco são encaminhados à Central de Regulação de Oferta e Serviços de Saúde (Cross), que as redireciona para outras unidades de saúde do Estado.

A Santa Casa diz que todos os órgãos de saúde já foram comunicados sobre a restrição, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as secretarias de Saúde do Estado e de municípios da Região. A entidade explica que a medida foi adotada para “evitar danos irreparáveis às pacientes” que procuram o hospital e também àquelas que já estão internadas na unidade.

É importante sublinhar que a restrição é temporária e atinge apenas a maternidade. Como a Santa Casa de Mogi é referência em obstetrícia no Alto Tietê e recebe gestantes de toda a Região, o funcionamento do setor em sua capacidade máxima acaba invadindo o espaço de outras especialidades, como a ortopedia – que também é referência, mas continua atendendo normalmente.

Em nota, a Santa Casa destaca que um dos principais preceitos é garantir a segurança dos pacientes. “O objetivo do nosso trabalho está focado em prestar atendimento em saúde baseado na resolutividade, na segurança do paciente se na melhoria contínua dos atendimentos realizados aqui em nosso hospital”, afirma.

Em outubro do ano passado, a maternidade da Santa Casa de Mogi também restringiu o atendimento às gestantes, por causa da superlotação causada, na época, pelo fechamento da maternidade da Santa Casa de Suzano.

Em 2010, o hospital mogiano enfrentou uma grave crise na maternidade e no berçário. Na época, foi iniciada uma gestão compartilhada entre a instituição e a Prefeitura, que mantém uma Comissão Municipal Permanente de Fiscalização e Controle no hospital. Desde então, várias ações vêm sendo realizadas em conjunto, como a reforma do berçário e a ampliação da UTI Neonatal; ampliação do Programa Mãe Mogiana; e criação do Centro de Diagnóstico por Imagem, que resultou na implantação do primeiro equipamento de ressonância magnética público da Região.